Die YB-Meistersaison in 57 Bildern

Vielleicht, ja vielleicht wäre alles anders gekommen, hätte der Schweizerische Fussballverband den Cupfinal früher angesetzt: Der Frust über die 1:2-Niederlage im allerletzten Spiel trübt die Freude der Young Boys über eine ansonsten überragende Saison. «Hätte, wenn und aber» bringt jedoch nichts – was den Bernern niemand mehr nehmen kann, ist der Meistertitel, der erste seit 32 Jahren.

15 Punkte Vorsprung waren es am Ende auf den entthronten FC Basel, der es auf Rang 2 geschafft hat. Wie überlegen das Team von Adi Hütter die Meisterschaft in der abgelaufenen Saison gestaltet hat, verdeutlicht die Tatsache, dass YB lediglich an 3 von 36 Spieltagen nicht an der Tabellenspitze stand. Es waren die Runden 4 bis 6 – und nur dann waren die Bebbi punktemässig auf Augenhöhe:

So soll denn auch diese dominante Leistung in Erinnerung bleiben, nicht die einzige, allerdings späte Niederlage im Cup oder das verfrühte Ausscheiden aus dem europäischen Wettbewerb. Klicken Sie sich in der Bildstrecke oben noch einmal durch die YB-Saison 2017/18. (mb)