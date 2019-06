Die USA sind zu stark für den Gastgeber

Bei 30 Grad lieferten sich beide Teams ein packendes und laufintensives Duell. Frankreich wirkte nach dem schnellen Rückstand etwas verunsichert, in der Offensive fehlte die Präzision. Zudem liess die bestens organisierte und aggressive US-Defensive nichts zu, so dass die Gastgeberinnen in der ersten Halbzeit zu keinem Torschuss kamen.

‹Le Grand Match› endet für Französinnen mit einer bitteren Enttäuschung

Nach der Pause erhöhte Frankreich das Tempo. Doch mitten in der Drangphase sorgte Rapinoe nach einem Konter für das 2:0. Nach dem Kopfball-Tor von Renard hoffte ‹Les Bleus› noch auf den Ausgleich, aber dafür reichte es in den spannenden Schlussminuten nicht mehr. Somit endet die Heim-WM für die ambitionierten Französinnen mit einer bitteren Enttäuschung.