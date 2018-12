Die Schweiz trifft beim Finalturnier auf Portugal

Die Schweiz, England, Holland und Portugal haben sich als Gruppensieger der A-Ligen für das erstmalige Final Four der Nations League qualifiziert. Am Montagnachmittag wurden in Dublin die beiden Halbfinal-Paarungen ausgelost. Die Portugiesen lösten als Erste ihr Ticket für die Endrunde der in diesem Jahr neu ins Leben gerufenen Nations League und sind deshalb die Gastgeber.