Die Schweiz schafft den Befreiungsschlag

Die frühe Führung: Seferovic trifft in der 16. Minute zum 1:0. (Quelle: SRF)

Beispielsweise in der 6. Minute, als Granit Xhaka mit einem wuchtigen Schuss an Torhüter Darren Randolph scheitert. Oder nach etwas mehr als einer Viertelstunde und einem Vorstoss von Manuel Akanji. Der Innenverteidiger setzt nach missratenem Zuspiel energisch nach, Admir Mehmedi leitet blitzschnell weiter zu Haris Seferovic, und dieser erhält nicht viel, aber genügend Zeit, um sich den Ball an der Strafraumgrenze zurechtzulegen. Seferovic ist an diesem Abend in Genf jener Torjäger, den die Nationalmannschaft benötigt. Er trifft präzis und flach mit links in die rechte Torecke.

Der Jubel nach der frühen Führung hat etwas Erlösendes, zu spüren ist in diesem Moment der riesengrosse Druck, der auf den Schweizern lastet. Sie bleiben das bessere und aktivere Team, versuchen es oft mit Weitschüssen, weil die Iren ihren umfangreichen Sicherheitsdienst rund um den Strafraum vorerst nicht aufgeben. Die Gäste präsentieren sich, wie erwartet, als leidenschaftlich und rustikal, sie sind aber, keineswegs unerwartet, in ihren Offensivbemühungen äusserst bieder. Man kann sich eigentlich nur vorstellen, dass sie nach einer Standardsituation mit einem Kopfball treffen.

Unterhaltsame zweite Halbzeit

Deshalb sind die Schweizer zur Pause trotz ordentlicher Leistung gut beraten, das 2:0 anzustreben. Zumal das stilsichere Verwalten von Führungen nicht zu ihren Kernkompetenzen gehört.

Noch aber ist die Schlussphase weit weg. Die Begegnung ist in der zweiten Halbzeit animierter und chancenreicher, weil auch die Iren nun regelmässiger ernsthafte Anstrengungen unternehmen, die eigene Platzhälfte zu verlassen. Die zwei besten Gelegenheiten, das 2:0 zu erzielen, erhält die Schweiz erstaunlicherweise nach Eckbällen und durch Kopfbälle. Seferovic scheitert an Randolph, Fabian Schär kurz darauf am Aussenpfosten.