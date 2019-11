Die Schweiz im Land der Hobby-Fussballer

Da zieht die Nationalmannschaft schon mehr. Wenn sie spielt, füllen 2000 Menschen das Stadion. Sie sind stolz, wenn sie Fussballer sehen, die sich gegen Grosse wehren. Sie sind stolz auf Spieler wie Roy Chipolina, der schon 17-mal Meister mit Lincoln wurde, aber in Gibraltars Sporthistorie einen Stammplatz hat, weil er am 1. März 2014 beim 1:4 gegen die Färöer das erste Tor in einem offiziellen Länderspiel erzielte. Chipolina ist als Innenverteidiger schon manchem Prominenten begegnet, er hat Trikots von Eden Hazard und Robbie Keane daheim, von Romelu Lukaku und Bastian Schweinsteiger und eines von Robert Lewandowski. Keiner hat ihm die Grenzen deutlicher aufgezeigt als der Pole. In der EM-Qualifikation schoss der einmal vier und einmal zwei Tore gegen Gibraltar. Als er im zweiten Spiel ausgewechselt wurde, dachte Chipolina: «Danke, lieber Trainer von Polen, danke!»

Chipolina steht für das, was Gibraltars Fussball prägt: Idealismus. Wenn es auf Reisen geht, nehmen die Amateure Ferien; wenn für Chipolina ein Spiel ansteht und er zufällig Pikettdienst hat, muss er für drei Stunden einen Ersatz suchen. Ihn stört das so wenig wie despektierliche Zeilen in Zeitungen: «Was wollen die Kicker von Gibraltar? Wie hoch verlieren sie heute?» Er sagt: «Es motiviert uns. Und wenn wir verlieren, dann mit Anstand. Wir wollen in der Niederlage Grösse zeigen.»

Der Generalsekretär freut sich über die neue Denkweise

Es sind kleine Fortschritte, an denen sie sich in Gibraltar erfreuen. «Wir wollen unser Land auf die Karte des grossen Fussballs bringen», sagt Dennis Beiso, 41-jähriger Generalsekretär des Verbandes und Fan von Manchester United. Auf den Unterarmen hat er die Namen seiner Kinder tätowiert, Katie und Alex, im Kopf hat er Ideen, wie sich der einheimische Fussball entwickeln kann. Es gilt die Regel, dass in der Meisterschaft pro Team immer mindestens vier Spieler mit gibraltarischem Pass auf dem Platz stehen müssen, die Quote wird bald auf fünf erhöht. «Davon profitiert die Nationalmannschaft», sagt Beiso, der sich an eine Situation erinnert, die ihn den Kopf schütteln lässt: «Als wir 2017 gegen Belgien spielten, war keiner der drei aufgebotenen Goalies in seinem Club die Nummer 1. Das darf nicht mehr vorkommen.»

Der Generalsekretär: Dennis Beiso gefällt die neue Körpersprache. (Bild: Neil Wilson)

Für Beiso war es bis im Sommer 2018 selten ein Vergnügen, dem Team zuzusehen. Ihm missfiel die Denkweise: «Wenn wir auf den Platz gingen, fragten wir uns: Wie hoch verlieren wir wohl?» Aber dann kam Julio Ribas, ein Trainer aus Uruguay, der zuvor Lincoln coachte. Beiso meldet zufrieden: «Er verlangt eine andere Körpersprache. Jetzt lassen die Spieler nach einem Gegentor die Köpfe nicht mehr hängen.» Unter Ribas erlebte Gibraltar im Oktober des vergangenen Jahres die aufregendsten Momente der Geschichte: 1:0 in Armenien, 2:1 gegen Liechtenstein – zwei Siege innert drei Tagen in der Nations League. «Ich kann Ihnen sagen: Es war grossartig», sagt Beiso mit glänzenden Augen.

17 Angestellte arbeiten für den Verband, dem es finanziell gut geht, seit er Uefa- und Fifa-Mitglied ist. 2020 wird das Victoria Stadium abgerissen und ein neues gebaut, 4000 bis 5000 Plätze, «mehr brauchen wir nicht», sagt Beiso. Die Schweiz wird jetzt noch im alten Stadion empfangen. Der Generalsekretär träumt von einem Coup: «Das jetzige Stadion ist für Gäste relativ ungemütlich. Wer weiss ...»