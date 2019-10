Die Schweiz schafft den Befreiungsschlag

Natürlich geht es wieder nicht ohne Zittern. Wie auch in dieser EM-Qualifikation, in der die Schweizer so oft einen Weg gefunden haben, ihren Spielen am Ende noch einen negativen Dreh zu geben. Auch dieses Mal halten die Schweizer in der zweiten Halbzeit einen Tiefpunkt bereit. Es ist der Elfmeter, mit dem Ricardo Rodriguez in der 77. Minute an Irlands Goalie Darren Randolph scheitert. Er hätte das erlösende 2:0 bringen können. Aber so müssen sich die Schweizer ihren Sieg noch etwas länger erkämpfen und erdauern.