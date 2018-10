Die Rekordjagd und der Aufsteiger

Die Young Boys arbeiten weiter hart an ihrem Ruf, ein Spektakelteam zu sein. Mal siegen sie 7:1 gegen Rivale Basel, mal 4:0 gegen den FCZ, zweimal gewinnen sie im Cup gegen die unterklassigen Teams Biel und Schaffhausen in extremis 3:2 nach Verlängerung, dann verlieren sie gegen Luzern 2:3, trennen sich in Zürich vom FCZ 3:3, nun das 3:2 gegen Sion. Und das ist nur ein Auszug aus dem bemerkenswerten Resultatblatt des Meisters.

Die imponierende YB-Offensive ist ungebremst auf Rekordjagd – bis am Sonntagnachmittag hatte kein anderes Team weltweit in einer obersten Liga 40 Saisontore erzielt! Ein weiterer Beleg für ihre enorme Qualität in der Vorwärtsbewegung lieferte die Mannschaft gegen Sion. «Es ist natürlich schön, wenn man Guillaume Hoarau und Miralem Sulejmani einwechseln kann», sagt Goalie Marco Wölfli schmunzelnd. In den Top-20-Ligen hat in dieser Spielzeit keiner mehr Scorerpunkte gesammelt als Sulejmani, der nach 11 Einsätzen nun schon bei 14 Punkten steht (4 Tore, 10 Assists).

Laupers fantastische Pässe

YB steht eine feine Equipe zur Verfügung mit mehreren Akteuren, die bald bei grösseren Clubs im Ausland unter Vertrag stehen werden. Die Kandidaten sind bekannt, und spätestens seit Samstagabend ist nicht ausgeschlossen, dass auch Sandro Lauper eher früher als erwartet die Schweizer Liga verlassen wird. Zwei Tage nach seinem 22. Geburtstag brillierte der Berner gegen Sion mit einer vorzüglichen, beinahe fehlerlosen Vorstellung, resolut in den Zweikämpfen und fantastisch in der Spieleröffnung.

Gewohnt präzis spedierte Lauper die Bälle wie an der Schnur gezogen manchmal 10, manchmal 30 Meter nach vorne zu einem Mitspieler, stets klug und ideal getimt. «Ich bin froh, haben wir nach den zwei unglücklichen Gegentoren so stark reagieren können», sagt Lauper, der die Unterstützung von Routinier Wölfli lobte. «Weil Steve von Bergen diesmal krank fehlte, war er es, der uns junge Verteidiger dirigierte und führte.»

Sandro Lauper wäre ein starker zentraler Mittelfeldspieler, dort fühlt er sich am wohlsten, dort aber ist YB mit Sékou Sanogo und Djibril Sow sowie Leonardo Bertone und Michel Aebischer exzellent besetzt. Also hilft Lauper derzeit in der Innenverteidigung aus, er tut das elegant, den Kopf stets oben, mit Ruhe und Übersicht.

Manchmal erinnert er in seiner Spielweise an den früheren Nationalverteidiger Patrick Müller, der ebenfalls kein Kraftpaket, aber ein spielintelligenter Techniker war. Lauper hätte ja bereits in die Bundesliga wechseln können, zu Mainz oder Wolfsburg beispielsweise, nun ist der frühere Thuner bei seinem Jugendclub YB auf allerbestem Weg, schnurstracks einer der stärksten Schweizer Aufbauspieler zu werden.

12 Gegentore in 5 Spielen

Auch Sandro Lauper ist aber vorerst gefordert, die YB-Defensive schleunigst wieder zu stabilisieren. 14 Gegentore in 12 Saisonspielen sind zwar ein ordentlicher Wert, zuletzt waren es aber gleich 8 in 3 Ligaspielen und 12 in 5 Pflichtpartien. Denn es ist zwar höchst unterhaltsam, wie die Young Boys in diesen Wochen unterwegs sind – aber immer wird es nicht gelingen, dank späten Toren zu gewinnen. (Berner Zeitung)