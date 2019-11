Die Kritik verstummt vor dem Gipfeltreffen

Oder wie der ohnehin ungewöhnlich aktive Lucien Favre nach dem Schlusspfiff losgelöst jubelt.

Schwarz-gelbe Glückseligkeit allenthalben nach dem heroischen Comeback gegen Inter Mailand am Dienstagabend in der Champions League. Ein paar Minuten nach Spielende sitzt Favre an der Medienkonferenz, analysiert sachlich, spricht leise und von einem verrückten Spiel. «Wir waren schon vor der Pause gut, lagen aber 0:2 hinten, Inter ist ein starkes Team.» Nach der Pause habe Dortmund offensiv weitergemacht, mit viel Ballbesitz, mit Geduld, Tempo, Intensität. «Das war ein sehr, sehr schönes Spiel», sagt Favre.

Die heftigen Vorwürfe

62 Jahre alt ist Favre, er hat längst bewiesen, ein ausgezeichneter Fussballlehrer zu sein. Er macht Spieler besser und teurer, Vereine grösser und erfolgreicher. Und doch hängt ihm in Deutschland der Ruf an, ein Kauz zu sein, kompliziert und zweifelnd und ängstlich. In Berlin und bei Gladbach war sein Ende unschön, aber seinen schwierigsten Kampf erlebt er in Dortmund. Und es sieht nicht so aus, als ob er diesmal aufgeben würde.

Artikel wie Abschiedstexte

Dabei begleiten ihn schon seit bald einem Jahr ernsthafte Zweifel. Die sehr schwachen Leistungen bei Inter (0:2) und Schalke (0:0) lösten kürzlich Artikel gut informierter Journalisten aus, die wie Abschiedstexte daherkamen. Favre würde der Rückhalt in Verein und Team fehlen, er kommuniziere ungenügend und passe nicht zum BVB, hiess es, die Mannschaft habe sich nicht weiterentwickelt und spiele planlos, es sei Handbremsenfussball. Sachen, die den Schweizer ziemlich einsam wirken liessen. Zumal die Vereinsführung nicht den Eindruck erweckte, den Trainer bedingungslos zu stützen.

Der mächtige Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke etwa schreibt im Mitte Oktober erschienenen Buch «Echte Liebe – ein Leben mit dem BVB»: «Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir die ganze Mannschaft ausgetauscht hätten – und nicht den Trainer. Denn so einen Trainer, das war mir klar, würden wir nie mehr wieder bekommen, gute Spieler aber schon.» Es geht um seinen Freund Jürgen Klopp, von Wirken und Wesen her das Gegenteil Favres. Und «Kloppo», diesem leidenschaftlichen Kumpeltyp, der nun in Liverpool grosse Erfolge feiert, trauern sie in Dortmund immer noch nach.