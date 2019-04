Die Grasshoppers standen am Anfang – und am Ende?

Punkten statt rechnen

Über die Chance, sich erstmals seit 2015 wieder für den Europacup zu qualifizieren, verlieren sie zumindest öffentlich nicht viele Worte. «Natürlich wünschen wir uns, dass wir es schaffen, aber wir können nicht den Anspruch stellen», sagt Gerber. Sowieso gibt es momentan noch sehr viele Szenarien bezüglich wer wann und in welchem europäischen Wettbewerb teilnehmen könnte, und da noch zahlreiche Direktduelle anstehen, sind Prognosen nahezu unmöglich.

Gewinnt der FC Basel den Cup, würde beispielsweise der Drittplatzierte direkt in die Europa-League-Gruppenphase einziehen, und Sion könnte aufgrund eines hängigen Disziplinarverfahrens noch ganz von der europäischen Bühne ausgeschlossen werden. Freilich kennt Andres Gerber alle möglichen Szenarien, und er sagt, dass wer nach 29. Runden Dritter sei, natürlich auch nach 36 Runden noch dort stehen wolle. Druck aufsetzen will der 45-Jährige deshalb aber nicht. «Alles Rechnen bringt nichts, wenn wir unsere Punkte nicht holen.»

Nächste Gelegenheit dazu bietet sich heute Samstag (19 Uhr) bei GC. Mit einem 1:1 gegen die Zürcher hat die Thuner Serie der Sieglosigkeit Ende Februar begonnen, seither sind beim Schlusslicht zwei Trainer und ein Präsident ausgetauscht worden. «Ich bin nicht sicher, was uns erwartet», sagt Gerber. Auch wenn GC in den letzten acht Spielen einen Punkt mehr geholt hat als die Thuner, ist er überzeugt, dass die Oberländer vor dem Cuphalbfinal am Dienstag in Luzern im Letzigrund zum Siegen zurückfinden können. Und die Grasshoppers somit vielleicht erneut am Anfang einer Thuner Serie stehen – einer Siegesserie.¨

So könnte Thun spielen: Faivre; Glarner, Sutter, Rodrigues, Joss; Gelmi; Stillhart, Bigler; Schwizer, Sorgic, Spielmann. – Ohne: Hediger, Tosetti, Righetti, Ruberto (verletzt). Fraglich: Kablan. Gesperrt: Karlen.