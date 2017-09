Die Freude am Fussball wiedergefunden

Live hört er sie einmal. Die Hymne, die Millionen Fussballer nur aus dem Fernsehen kennen, die aber jedes Mal, wenn sie aus den Lautsprechern dröhnt, Träume weckt von Auftritten auf der grössten europäischen Fussballbühne. Als Adrian Moser vom 3. August 2005 erzählt, als er im Champions-League-Qualifikationsspiel des FC Thun gegen Dynamo Kiew auf der Bank des Stade de Suisse sass, ist die Glitzerwelt der Sternenliga weit weg.

Moser sitzt im Klubhaus des FC Biglen. Im Grünen. Kühe grasen um den Fussballplatz. In dieser Idylle hat alles angefangen, in diesem 1800-Seelen-Dorf beginnt Moser mit Fussballspielen. Als er die Champions-League-Hymne im TV hört, träumt auch er von einer grossen Karriere. Damals, im August 2005 auf der Bank des Stade de Suisse, ist er indes weiter weg davon, als es auf den ersten Blick den Anschein machen könnte.

Wenig später wechselt er nämlich von Thun zu Düdingen in die 1. Liga. Moser will spielen, und unter Urs Schönenberger, der die Thuner sensationell in die Champions League führt, sind die Aussichten darauf gering. Auf einmal hat der Emmentaler mit Widerständen zu kämpfen, die er als Junior nicht gekannt hatte.

«Profi zu sein, ist ein Privileg»

Als 18-Jähriger debütiert Moser in der Super League. Trainer Hans­peter Latour mag den flinken, schlitzohrigen Stürmer. Moser überzeugt, schiesst Tore, wird für die U-21-Nationalmannschaft aufgeboten und trainiert an der Seite von Stephan Lichtsteiner und Diego Benaglio. «Ich war nie ein Jahrhunderttalent», sagt Moser. «Und es gibt auch Faktoren, die man nicht beeinflussen kann.»

Nach Latours Wechsel zu GC übernimmt Schönenberger die Geschicke bei Thun, und Mosers Karriere gerät ins Stocken, weil es zwischen Trainer und Spieler nicht harmoniert. Nach dem Abstecher zu Düdingen nimmt Moser noch einmal einen Anlauf in der höchsten Spielklasse bei Yverdon. Mit den Waadtländern steigt er ab und wechselt zu Biel, dann zurück zu Thun, ehe er die nächsten drei Jahre wieder in Biel verbringt. Später schliesst er sich Grenchen und Solothurn an.

Manchmal habe er sich überlegt, was hätte sein können, wenn seine Karriere gradliniger verlaufen wäre, wenn er immer Trainer gehabt hätte, die auf ihn setzten, sagt Moser. Und wenn er bereits als 16-Jähriger mit der nötigen Seriosität seinem Traumberuf nachgegangen wäre. Mit 17 Jahren Abstand sagt er: «Profi zu sein, ist ein Privileg. Das wissen die jungen Spieler viel zu wenig zu schätzen.»

Die Freude verloren

Bei seinen letzten Stationen passiert etwas, das für Moser lange Zeit unmöglich schien. Er merkt, dass er dem Fussball, dem er sein Leben lang alles untergeordnet hat, nicht mehr mit der gleichen Freude begegnet wie einst. Moser geht nicht mehr gerne ins Training, die Leidenschaft ist zu einer Pflicht geworden. Die Scheinwelt Profifussball fällt wie ein Kartenhaus zusammen, Zweifel und Ängste plagen ihn. Auf einmal ist er einfach ein junger Mann, der in der Berufswelt noch nicht Fuss gefasst hat. «Da musste ich etwas ändern», sagt Moser.

Der Emmentaler bemüht sich intensiv um einen Job. Der gelernte Logistikassistent – eine Lehre, die er einst, mit dem Ziel Fussballprofi vor Augen, nur widerwillig absolvierte – lässt sich zum Versicherungsberater ausbilden. Nach einem halben Jahr Pause wird er von seinen Kollegen überzeugt, wieder für seinen Jugendklub in Biglen die Schuhe zu schnüren. Und beim Drittligisten kommt für Moser die Freude zurück. Der Konkurrenzkampf, Missgunst und Egoismus, die sein Leben als Fussballer mitprägten, sind in der Emmentaler Idylle weit weg.

Seit vier Jahren ist Moser zurück beim FCB. In der letzten Saison war er mit 21 Treffern aus 22 Spielen Topskorer seines Teams. Auch in dieser Spielzeit hat der 33-Jährige schon dreimal getroffen. «Ich laufe nicht mehr 30 Kilometer pro Match, mache aber vieles mit der Erfahrung wett», sagt Moser.

Zudem amtet er als Spieler­trainer, wird dabei von Marc Baumann und seinem Cousin Christian Moser unterstützt. Ambi­tionen, der Champions-League-Hymne einst auch als Trainer lauschen zu können, hegt er übrigens keine. «Ich mache das einfach den Jungs zuliebe.» (Berner Zeitung)