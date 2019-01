Es war nicht so, dass Urs Fischer die Ferien dringend nötig hatte, an Energie mangelte es ihm auch Ende 2018 nicht. Aber das alte Jahr daheim bei seiner Familie in Zürich ausklingen lassen, das genoss er dann doch ausgiebig.

Seit Sonntag ist der 52-Jährige zurück in Berlin, zurück an seinem Arbeitsort in Köpenick im Osten der Stadt: Fischer ist seit vergangenem Sommer Trainer von Union Berlin – nach dem FC Zürich, Thun und Basel ist es seine erste Station im Ausland. Union belegt derzeit Platz 4, der Anhang träumt vom Aufstieg in die Bundesliga, der Coach sagt: «Das ist doch gut!» Ende Monat eröffnet er mit seiner Mannschaft das Jahr mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.