Die Bayern und Real setzen sich knapp durch

Vor 18'469 Zuschauern im ausverkauften Children's Mercy Park Stadium verhinderte Sven Ulreich in der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Nach einem fatalen Fehlpass von Niklas Süle scheiterte Milans Angreifer Patrick Cutrone in der 63. Minute solo an dem zur Pause für Manuel Neuer eingewechselten Torhüter. Zwei Treffer von Fiete Arp (82.) und David Alaba (90.) wurde wegen Handspiels beziehungsweise Abseits nicht anerkannt.

Wenig Durchschlagskraft ohne Lewandowski/Gnabry

Bayern-Trainer Niko Kovac schonte nach intensiven Trainings- und Reisetagen die über muskuläre Probleme klagenden Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Javi Martínez. Ohne das Duo Lewandowski/Gnabry mangelte es vorne an Durchschlagskraft. Kovac wechselte im Spielverlauf einige Nachwuchskräfte ein. Überzeugend spielte Neuzugang Benjamin Pavard, der erst innen und später rechts verteidigte.

Gleich nach der Partie traten die Bayern die Heimreise nach München an. Der Erfolg gegen Milan war der zweite Sieg beim International Champions Cup. Zuvor hatte das Team in Houston Real Madrid 3:1 bezwungen und sich in Los Angeles dem FC Arsenal 1:2 geschlagen geben müssen.

Xhaka unterliegt Real mit Gunners

Die Londoner mit dem Schweizer Granit Xhaka in der Startaufstellung verpassten im letzten Testspiel auf ihrer US-Sommertour den vierten Sieg in Folge nur knapp. Arsenal unterlag in Landover im Bundesstaat Maryland dem spanischen Rekordmeister Real Madrid erst nach Penaltyschiessen 2:3.

Alexandre Lacazette sorgte mit einem in der 10. Minute verwandelten Elfmeter für die frühe 1:0-Führung der Gunners. Real Madrids Nacho sah nach einem Handspiel, welches zum Penalty führte, bereits nach neun Minuten die Gelb-Rote Karte. In der 24. Minute erhöhte Pierre-Emerick Aubameyang für die Engländer auf 2:0. Der Premier-League-Club konnte jedoch keinen weiteren Vorteil aus der Überzahl ziehen. Im Gegenteil: Nach dem Sokratis Papastathopoulos in der 40. Minute ebenfalls des Platzes verwiesen wurde, ging es mit zehn gegen zehn weiter.

Nach dem Seitenwechsel schafften die Königlichen durch Toren von Gareth Bale (56.) und Marco Asensio (59.) innert lediglich drei Minuten den Ausgleich. Da keine weiteren Treffer fielen, musste das Penaltyschiessen über den Sieger entscheiden. Real sicherte sich letztlich den Erfolg. Die Mannschaft von Coach Zinédine Zidane trifft am Freitag im dritten und letzten Testspiel in den Staaten auf Stadtrivale Atlético Madrid. Das Derby fernab der Heimatmetropole wird in New Jersey ausgetragen.