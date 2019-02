Zwei Stunden vorher, Anfield, sagenumwoben, verklärt, laut. Das ist der Ruf dieses wunderbaren Stadions von Liverpool, und wer «You’ll never walk alone» noch nie hier gehört hat, gerade an einem Europacup-Abend, hat etwas verpasst. Für den Match an diesem Dienstag würde auch Jürgen Klopp alles tun, um ein Ticket zu erstehen, wenn er denn neutraler Beobachter wäre und das nötig hätte.

Doch der Kop schweigt, und Anfield lebt nicht. Liverpool gegen Bayern, dieser Achtelfinal zwischen zwei Grössen des europäischen Fussballs, hält zu keinem Moment, was er versprochen hat, weder vor noch nach der Pause. Dass die beiden Respekt voreinander haben, ist jeden Moment spürbar, kaum hat das Spiel begonnen. Die Bayern haben Angst vor der Wucht und Kraft, die Liverpool dank Salah, Firmino und Mané entwickeln kann. Die Gastgeber fürchten einen Gegner, der bei allem Krisengerede eben noch immer Bayern heisst und noch immer sehr viel Erfahrung besitzt. Wenn die Bayern über Probleme klagen würden, hat Liverpools Trainer Klopp am Vortag gesagt, dann würden sie das auf hohem Niveau tun.

Zweimal Mané, mehr nicht

Die Münchner bestimmen das Spiel nicht, aber sie prägen es mit ihrer Taktik, jegliches Tempo zu drosseln und dem Liverpooler Explosivtrio keine Möglichkeit zur Entfaltung zu bieten. Dass sie den Ball vornehmlich in der Defensive halten, macht die Sache nicht attraktiv, aber sie ist effektiv, zumindest aus Sicht der Gäste.

Was der Leader der Premier League und der Zweite der Bundesliga an Unterhaltung bieten, ist sehr mau. Die grossen Momente sind schnell nacherzählt. Salah, der Hochgelobte, hat nicht einen und Firmino auch keinen. Der Auffälligste in der vordersten Reihe ist noch Sadio Mané, der Senegalese. Einmal verzieht er aus 15 Metern, einmal vergibt er aus wenigen Metern, es ist die beste Möglichkeit überhaupt für seine Mannschaft.