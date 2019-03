Deutschland siegt gegen Holland in letzter Minute

In der 90. Minute sah Bundestrainer Joachim Löw die Emotionen, die er früher am Abend gefordert hatte. Gündogan, Reus, Schulz und alle anderen aus Löws Mannschaft rannten jubelnd über den Rasen. Spät war ihnen ein weiteres Tor gelungen, nach einer starken ersten und einer schwächeren zweiten Halbzeit, nach einer verdienten 2:0-Führung und einem genauso verdienten Ausgleich. Das Tor von Schulz war das zum 3:2-Endstand, und es rettete nicht nur den Abend, sondern auch den Start eines Projekts, das am Sonntag in Amsterdam das erste Mal ernsthaft geprüft wurde.

«Es ist ein Prozess, den so eine junge Mannschaft durchläuft», sagte Löw nach der Partie. «Mit einem guten Angriff haben wir die Entscheidung noch herbeigeführt. Wir haben den Glauben nicht verloren. Heute hatten wir das Spielglück, das uns in den vergangenen Spielen gefehlt hat.» Schulz, der Siegtorschütze, sagte zur entscheidenden Szene: «Ich habe alles in meinen rechten Huf gelegt, und der Ball ist reingegangen.»

Halb Europa verjüngt sein Team

Die Niederlande gegen Deutschland, in Amsterdam, das war nicht einfach nur der Auftakt für die deutsche Nationalelf in die EM-Qualifikation. Es war auch ein Test, wie weit fortgeschritten die Neuerfindung der Mannschaft ist, an die sich Bundestrainer Joachim Löw gemacht hat. Fast alle grossen Fussballnationen Europas hatten in den vergangenen Jahren ihre Teams verjüngt, die Engländer, zuletzt die Italiener.