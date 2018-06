Deutschland freut sich auf die WM – bis Gündogan kommt

57 Minuten sind im letzten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der WM gegen Saudi Arabien gespielt, als die Mehrheit der Fans im Stadion in Leverkusen laut werden. Nicht etwa wegen eines deutschen Tores, oder einer schönen Aktion, sondern wegen einer Einwechslung. Ilkay Gündogan kommt für Marco Reus, und noch bevor der Wechsel vollzogen ist, beginnt das Pfeifkonzert.

Auch während des restlichen Spiels wird Gündogan bei jedem Ballkontakt konsequent ausgepfiffen. Wie schon beim letzten Testspiel gegen Österreich haben die deutschen Fans dem Nationalspieler, trotz Entschuldigung, noch nicht verziehen, dass er sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am 13. Mai in London getroffen hat.

Die deutschen Fans pfeifen Ilkay Gündogan bei dessen Einwechslung aus. (Video: Twitter/Hecko Flores)

Selbst Joachim Löw schien von der erneut heftigen Reaktion der Zuschauer überrascht zu sein, und forderte mit animiertem Klatschen die Fans dazu auf das Gleiche zu tun. Auch nach dem Spiel betonte der deutsche Nationaltrainer, wie sehr es auch ihn getroffen hat. «Es hat mich schon geschmerzt, wenn ein Nationalspieler so ausgepfiffen wird, das gefällt mir nicht. Ich kann es auch schwer nachvollziehen.»

Gündogan betonte die letzten Tage wiederholt, dass er sich mit den deutschen Werten identifiziere, und er mit dem Foto mit Erdogan keine politische Botschaft verbreiten wollte. Für Löw ist klar, dass wenn sich der Spieler mehrfach dazu geäussert hat, es irgendwann einmal auch gut sei.

Am 17. Juni startet Deutschland in der WM gegen Mexico, es bleibt abzuwarten, ob die deutschen Fans Gündogan bei einer möglichen Einwechslung erneut auspfeifen werden, und wie sie auf Mesut Özil reagieren werden, der sich ebenfalls mit Erdogan traf.

Am Tag nach dem Spiel äusserte sich nun auch Gündogan via Twitter zum Pfeifkonzert.

Last game before the World Cup?????... and still grateful to play for this country ???????? // Letztes Spiel vor der Weltmeisterschaft ??????... und immer noch dankbar, für dieses Land zu spielen ???????? #DieMannschaft #ZSMMN #BestNeverRest #RoadToWorldCup @DFB_Team pic.twitter.com/2YVUCdaPkP