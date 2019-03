Der schmale Grat unter Petkovic

Das Nationalteam hat seit nunmehr über vier Jahren kein Spiel gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner mehr verloren. Die letzte Niederlage erlitt sie im Herbst 2014 in Slowenien (0:1). Es war das zweite Pflichtspiel unter Petkovic und die zweite Pleite in Folge. Aber es war auch die letzte. Seither hat die sein Team 18 von 20 Qualifikationsspielen gewonnen, wenn man die Duelle gegen die «Grossen« wie England, Portugal und Belgien nicht mitrechnet. Und einmal gab es ein Remis: gegen Nordirland in der Barrage zur WM in Russland.

Gute Arbeit, gesunde Spieler, viel Wille

Ob er ein Rezept habe, wurde Petkovic in Tiflis gefragt. «Ja, habe ich», antwortet der Schweizer Selektionär auch sofort «gute Arbeit, gesunde Spieler, viel Wille und das über 90 Minuten auf dem Platz zeigen. Wir waren in den meisten Spielen gegen vermeintlich schwächeren Gegner stets konzentriert. Wir waren selbstbewusst, aber nie arrogant.» Ein schmaler Grat, der bisher offensichtlich funktionierte. Auch am Samstag gegen Georgien zählt für die Mannschaft nichts anderes als ein Sieg. Allerdings erwartet die Schweizer einen Gegner, über den sie im Vorfeld nicht viel wusste.

