Der neue GC-Präsident heisst Stephan Rietiker

«Die Mission heisst Ligaerhalt»

Am Donnerstag will er sich erstmals mit der Belegschaft zu einem Austausch treffen, also auch mit Trainer Tomislav Stipic. Für ihn stehen aktuell die sportlichen Themen im Vordergrund: «Ich will, dass Trainer, Spieler und Staff eine Einheit bilden und in dieselbe Richtung ziehen. Die Mission heisst Ligaerhalt».

Was für den Neuen «superwichtig» ist: dass die GC-Fans «besser ins Geschehen eingebunden werden». Rietiker redet von «Backbone», von der Basis des Vereins: «Ich habe volles Verständnis, dass sie mit der aktuellen sportlichen Situation total unzufrieden sind», sagt der neue Mann an der Spitze des Clubs. Er betrachtet den regelmässigen Dialog mit den Fans als eine der wichtigen Begleitmassnahmen bei der Mission «Ligaerhalt».

Video: So begründete Stephan Anliker seinen Rücktritt