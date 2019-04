«Der grösste Skandal seit Jahren»

Damit war noch nicht Schluss. Favre wandte sich an die Erfinder, und bezweifelte im Live-TV, dass diese Personen noch mit einem guten Gewissen in den Spiegel blicken können. «Sie haben keine Ahnung von Fussball. Wollen sie, dass die Spieler ihre Arme abschneiden? Es wäre schwer ohne Arme.» Was Favre damit meinte: Für Julian Weigl war es unmöglich, den Ball in dieser Situation nicht zu berühren.

Nicht derart ausführlich und impulsiv, aber auch mit dem ARD-Mikrofon vor seinem Gesicht, fand Favre deutliche Worte. Das sagte der Dortmunder Trainer zur Hands-Regel: