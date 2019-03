Der einzig richtige Entscheid

Nach ein paar Minuten braucht Stephan Anliker einen Schluck Wasser. Er «schnorre» zu viel, sagt er, «ich habe einen trockenen Mund». Er hat auch viel zu sagen an diesem Montagnachmittag in einem Saal des vornehmen Kaufleuten. Draussen ist es frostiger geworden. Drinnen muss und will Anliker erklären, warum er umgehend als Präsident der Grasshoppers zurücktritt und einem neuen Mann Platz macht, der am Mittwoch vorgestellt wird. «Ich bin nicht mehr der richtige Mann», betont er.