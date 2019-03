Aber eben, bei der Partie zwischen Paris Saint-Germain und ManUnited interessierte das alles nur peripher. Denn zu reden gab die Szene, die zum Elfmeter geführt hatte. Der eingewechselte Verteidiger Diogo Dalot hatte aus rund 20 Metern geschossen, drei Pariser stellten sich oder grätschten in die Schussbahn, und der Ball flog an den rechten Arm des Abwehrspielers Presnel Kimpembe. Der Schiedsrichter Damir Skomina nahm den Videobeweis (VAR) in Anspruch und entschied auf Penalty.

Sowohl in den sozialen Medien als auch unter den Experten wurde die Szene kontrovers diskutiert. Rio Ferdinand, ehemaliger Verteidiger von Manchester United, wird in «The Sun» so zitiert: «Ich glaube nicht, dass es ein Elfmeter ist. Aber wenn du als Verteidiger dem Ball den Rücken zukehrst, dann wirst du dafür bestraft.» Und im gleichen Medium sagt Ferdinands einstiger Teamkollege Michael Owen: «Das ist nie im Leben ein Penalty.»

Keine objektiven Bewertungskriterien bei Handspielen

Der slowenische Schiedsrichter sah die Szene nach rund 20-sekündiger Konsultation der Videobilder anders. Für Luigi Ponte, den Schiedsrichter-Obmann des Aargauer Fussballverbandes, ist der Entscheid bedenkenswert. «Wenn wir technische Hilfsmittel einsetzen, dann müssen sie uns 100-prozentige Entscheidungssicherheit geben. 99 Prozent reichen nicht. Und meiner Meinung nach war diese Szene nicht zu 100 Prozent klar.»