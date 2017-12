Der Schweizer Weg in die Viertelfinals ist sehr schwierig

Diesmal hat die Schweiz im Gegensatz zu den letzten Turnieren kein Losglück gehabt. Auf das Nationalteam wartet sogar in vielerlei Hinsicht ein besonders schwieriges Turnier im Sommer in Russland. Es gibt an der WM 2018 keine eigentliche Hammer­gruppe, jene mit Brasilien, der Schweiz und Serbien ist abermit drei starken Teams besetzt. Und Aussenseiter Costa Rica erreichte an der letzten Weltmeisterschaft den Viertelfinal.

Und auch der Spielplan ge­staltet sich unfreundlich. Zum Start geht es gleich gegen Bra­silien. Natürlich kann man behaupten, die wieder erstarkten Südamerikaner seien im ersten Auftritt noch nicht in Bestform. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage erheblich grösser als jene eines Sieges. Brasilien gilt als WM-Topfavorit. Das Kader ist exzellent bestückt mit Ausnahmekönnern auf jeder Position, die bei Weltklubs en­gagiert sind. Die herausragende Figur ist Neymar, und dem Superstar bietet sich an der WM die Gelegenheit, endlich aus dem Schatten von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zu treten.

Es ist also realistisch, dass die Schweiz im zweiten Spiel gegen Serbien bereits unter Druck steht – zumal die Serben nach einem Sieg gegen Costa Rica schon drei Punkte auf dem Konto haben könnten. Serbien war zwar im vierten Topf eingeteilt, hat aber ein ähnliches Niveau wie die Schweiz. Die Mischung aus Routiniers und Talenten passt, die Serben sind ein unangenehmes, robustes, rustikales Team. Mit dem 22-jährigen Sergej Milinkovic-Savic ordnet ein glänzender Stratege den Aufbau – wie Granit Xhaka bei der Schweiz. Den Serben fehlt aber ebenfalls ein ausgewiesener Torjäger.

Die ehrgeizigen, selbstbewussten Schweizer müssen und wollen in Russland liefern. Die talentierte Generation steht vor ihrer bisher grössten Heraus­forderung. Ihr Ziel ist es, endlich den Achtelfinal zu überstehen. Der Weg in die Viertelfinals aber ist sehr schwierig. Als Zweiter in der Gruppe E würde im Achtelfinal der Sieger der Gruppe F warten. Das könnte Deutschland sein. Die Deutschen wurden zwar für einmal auch nicht vom Losglück geküsst, ihre Gruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea ist die wohl kompetitivste. Dennoch ist Deutschland natürlich kein Geheimtipp, wenn es um Rang 1 in der Gruppe F geht.

Die Schweiz muss also mit allergrösster Wahrscheinlichkeit Rekordweltmeister Brasilien oder Weltmeister Deutschland bezwingen, um die Viertelfinals zu erreichen. Gerade in Be­gegnungen gegen Topteams aber haben die Schweizer in den letzten Jahren oft überzeugt. Sie sind ein hartnäckiger Gegner.

Wenig erfreulich für Schweizer Fans sind die Spielorte. Es sind keine Touristendestinationen wie St. Petersburg, Moskau oder Kasan, der Reihe nach tritt das Nationalteam in Rostow, Kaliningrad und Nischni Nowgorod an. Immerhin: Als Gruppen­zweiter würde die Schweiz den Achtelfinal am 3. Juli 2018 in St. Petersburg bestreiten. Möglicherweise gegen Deutschland.

