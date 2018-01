Der SCB und YB sind bereit für den Doppeltitel

Hier fehlt noch ein Titel Ruhe vor dem Meistersturm: Das Stade de Suisse. Keystone

2018 wird YB endlich wieder Meister. Sie haben noch Zweifel? Nach dem Lesen dieses Textes voller Fakten und Wahrheiten nicht mehr!

Wenn nicht jetzt – wann dann?

Das hört man oft, wenn es um die Young Boys und ihre Titelsehnsucht geht. Es gibt eine Menge Traditionsvereine, die lange auf einen Meistertitel warten, erwähnt seien Schalke (seit 1958), der HSV (1983), Liverpool und Napoli (beide 1990). YB hat 1986 letztmals triumphiert und 1987 den letzten Cupsieg errungen – das ist so lange her, dass ein erheblicher Teil der aktuellen Zuschauer im Stade de Suisse damals gar nicht geboren war.

Ihnen sei erklärt, dass YB vor 31 und 32 Jahren niemals ein so hohes Standing hatte wie heute, überhaupt nicht zur Beletage des helvetischen Klubfussballs zählte – und zuvor 26 Jahre auf einen Meistertitel hatte warten müssen.

Die Titel der vielen anderen

Heute ist YB die klare Nummer 2 des Landes (mindestens), seit zehn Jahren gehört der Klub zu den Topvertretern der Super League. Pokale in Liga und Cup aber gewannen stets die anderen. Und zwar, seit 1987, alle nennenswerten Klubs des Landes. Sogar Wil, Lugano, Xamax, St. Gallen, Luzern, Aarau, Lausanne und Servette, natürlich GC, Zürich und Sion, vor allem aber der grosse YB-Rivale Basel. Und der kleine Kantonsrivale Thun ist stolzer Champions-League-Teilnehmer.

YB dagegen ist der ewige Zweite. Verliert Cupfinals und Finalissimas, schnuppert nur an der ­Königsklasse, verstolpert Megavorsprünge, wechselt Trainer und Sportchefs, Präsidenten und Konzepte aus, als sei das alles eine abenteuerliche Computersimulation. Nun aber, 2018, in der Phase 3 plus, passt alles zusammen, ganz bestimmt, die Puzzlesteine harmonieren endlich. Das Stade de Suisse, vor über zehn Jahren errichtet, hat den Young Boys die Daseinsberechtigung als Super-League-Gigant gegeben – es fehlt im schmucken Stadion nur noch ein Titel. Im Mai ist es so weit.

Bester Sportchef und Trainer

Denn YB hat den besten Sportchef der Schweiz. Christoph Spycher besticht durch Ruhe und Vernunft, Sozialkompetenz und Kommunikationsgabe, er ist ein moderner Chef, der delegieren kann, er verzettelt sich selten im aufreibenden Business, ist als Berner eine grossartige Identifikationsfigur – und hat den Verein nach seiner Installierung im Herbst 2016 (ist das wirklich erst 16 Monate her?) aus der tiefen Tristesse an die Spitze geführt.

YB beschäftigt zudem den besten Trainer der Liga. Adi Hütter ist smart, mutig, intelligent, besitzt eine fantastische Aussendarstellung, beherrscht das Spiel mit Taktik, Medien, Timing, will seine ausserordentlich erfolgreiche Karriere mit einem Titel in der Schweiz ergänzen – und dann in die Bundesliga weiterziehen.

Bestes Kader der Klubhistorie

In grossen Ligen werden in zwei, drei Jahren auch mindestens zehn Fussballer aus der aktuellen Belegschaft für Furore sorgen. Den Young Boys steht das beste Kader seit Menschengedenken zur Verfügung – oder zumindest der Vereinshistorie. Wobei es zugegebenermassen nicht einfach ist, die Meisterteams von 1909 oder 1929 mit den Champions von 2018 zu vergleichen. Aber über so viel Talent wie heute verfügte YB nie. Zeitzeugen, die diesen Fakt widerlegen könnten, blieben trotz intensiver Suche unauffindbar.

Der rasende Kevin Mbabu und der kräftige Kasim Nuhu, der elegante Jordan Lotomba und der filigrane Djibril Sow, der dominante Sékou Sanogo und der flinke Roger Assalé, der väterliche Guillaume Hoarau und der souveräne Steve von Bergen, der trickreiche Miralem Sulejmani und der schnelle Christian Fassnacht, der hünenhafte David von Ballmoos und der schussgewaltige Jean-Pierre Nsame – sie bilden zusammen mit ihren Kollegen ein absolut würdiges Titelteam.

Wenn nicht jetzt – wann dann?

Die fiesen Zweifel und Selbstzweifel aber, die vor der Winterpause nach einer kurzen Baisse der Young Boys bereits wieder ums Stade de Suisse schlichen, werden so lange herumschwirren, bis YB einen Titel gewonnen hat. Sie sind es auch, welche die grösste Gefahr darstellen im Frühling. Nicht der FC Basel, der zwar ebenfalls eine richtig flotte Truppe am Start hat, im Februar und März aber mit den Jahr­hundertduellen gegen Manchester City in der Champions League total absorbiert sein wird.

Wellnessferien im Frühling

Die Young Boys dürfen den Fokus in den nächsten Monaten dank des Ausscheidens in der Europa League auf das nationale Geschäft richten. Der Cuphalbfinal zu Hause gegen Basel ist ideal ­terminiert, zwischen den City-Festspielen des FCB. Es ist also sogar so: YB ist auf Doublekurs!

Das mag alles sehr euphorisch und vielleicht naiv klingen. Aber, hey, es sind keine Fake-News.

Selbstredend ist die gelb-schwarze Fangemeinde aus dem erlittenen Schaden und dem Spott in den letzten Jahren klug geworden – und vor allem vorsichtig. Doch die Vorrunde hat bewiesen, wie stabil, stark, souverän dieses YB ist. Unfassbare 33 Pflichtspiele absolvierte die junge, entwicklungsfähige, hungrige Equipe, kaum ein Verein in Europa bestritt ein intensiveres Programm – aber richtig schwache Begegnungen gab es selten.

Im Frühling werden es maximal 19 Begegnungen sein, das hört sich nach Wellnessferien an. Und gerade die letzte Partie vor der Winterpause nährt die YB-Hoffnungen. Vor dem starken Auftritt in Luzern und dem 4:2-Sieg hatten die Akteure endlich mal wieder eine Woche zusammen trainiert. Das werden sie in den nächsten Mo­naten meistens können. Wunderwuzzi Adi Hütter wird es nutzen.

Die Tore von Hoarau zum Titel

Zudem, und das ist nun wirklich das unschlagbarste Argument, hat YB in der Vorrunde überzeugt, obwohl der mit Abstand wichtigste und wertvollste Könner gar nie in Topverfassung war. Zumindest nicht als Fussballer. Entertainer Guillaume Hoarau, die grösste Werbefigur Berns, wird sich eindrucksvoll im Kerngeschäft zurückmelden. Seine Tore und Klasse benötigt YB unbedingt, um den FCB in Schach halten zu können. Matt den Kaisern vom Rheinknie.

Offenbar sind die umworbenen YB-Begabten zudem tatsächlich bestrebt, diese Saison in der Schweiz zu beenden. Verlieren die Young Boys in dieser Transferphase bis Ende Januar keine Leistungsträger, ist das mindestens so viel wert wie zwei Siege gegen Basel. Zumal der FCB ebenfalls um Topkräfte bangen muss. Ist der überragende Innenverteidiger Manuel Akanji nicht überreif für einen Wechsel zu Dortmund? Und wenn am Ende halt doch wieder die anderen, dieser FC aus B, jubeln – ja, dann stellt sich ernsthaft die Frage: Wann dann, YB?

Fabian Ruch

Hier werden Titel gefeiert Hort des Meisters: Die Post­finance-Arena. Christian Pfander

1959 konnten die Young Boys und der SC Bern zum letzten Mal gemeinsam einen Titel feiern. Ist es 2018 so weit? Am SCB soll es nicht scheitern.

Er arbeitet beim Erkennungsdienst der Berner Kriminalpolizei – und er hat auch im Eishockey den richtigen Riecher. Ernst Wenger führt den SC Bern 1959 als Trainer zum ersten Titel in der Klubgeschichte. Am 21. Februar 1959 besiegt der SCB vor über 10'000 Zuschauern auf der Ka-We-De den HC Davos 5:4.

Das Jahr 1959 ist ein Fall für zwei: Die zwei Affen Abel und Baker werden ins All entsendet und zu Weltraumpionieren. Die zwei Sportgrössen und -poeten Ralph Krueger («Glaube an das Unmögliche, und das Unmögliche wird möglich!») und John McEnroe («You cannot be serious!») werden geboren. Und die Stadt Bern feiert zwei Meisterschaften. YB und der SCB: beide Meister im selben Jahr. Das hat es seither nie mehr gegeben. Und das lag, mit Verlaub, häufig eher nicht am SCB.

450 Meter beträgt die Luftlinie vom Stade de Suisse zur Post­finance-Arena. Dazwischen zieht die Papiermühlestrasse ihre Linie und scheidet die Geister: hier YB, da der SCB; so nah und doch so fern. Die Differenzierung beginnt beim Anhang: jener von YB verwurzelt in der Stadt, jener des SCB mit dem Salzstreuer verteilt vom Oberwallis bis zum Baregg – Emmental und Seeland ausgenommen.

YB, zwei Initialen, aufgestickt auf die Berner Seele, die so zerrissen ist wie Gelb-Schwarz zwischen Vorwärtsgehen und Stillstehen. Der SCB, drei Initialen, die für Grösse, Wucht und Arroganz stehen und nicht zu einer Stadt wie Bern passen, wo bereits unter den Patriziern verpönt war herauszuragen.

Marc Lüthi formt zwar das R im Rachen, ein Patrizier ist er aber nicht. In Bolligen geboren, in Luzern aufgewachsen. Der CEO des SCB hat einmal gesagt: «Bern ist bedächtig, angenehm, manchmal ein wenig langweilig. Wir sind laut, fordernd, meist unterhaltend, bieten eine Plattform, sich auszu­leben.» Bilder der letzten Jahre dieser Plattform zeigen feucht-fröhliche Empfänge in den Morgenstunden in der Postfinance-Arena und Meisterumzüge durch die Stadt.

Geht es um den Erfolg in jüngerer Vergangenheit, liegen zwischen YB und dem SCB nicht 450 Meter, sondern Lichtjahre. Seit dem letzten YB-Meistertitel 1986 hat der SCB neun Championats für sich entschieden, zuletzt zwei in Folge. Deshalb lässt sich frei von Arroganz und Sauglattismus festhalten: Die Titelvergabe 2018 wird einmal mehr über den SCB führen. Gelingt der Coup gar im Doppelpack mit YB, Marc Lüthi? «Ich äussere mich jetzt sicher nicht zu Dingen, die mit dem Wort Meister zu tun haben!»

Die offene Rechnung

Lüthi (56) hat die Schlittschuhe nie für den SCB geschnürt. Er hat auch nie die Mannschaft gecoacht; selbst in jenen drei Fällen nicht, als er in der Garderobe zu ihr sprach. Da ging es weniger um taktische Finessen. Trotzdem ist Lüthi das Gesicht des SCB, weil er das Unternehmen finanziell erfolgreich und sportlich wettbewerbsfähig gemacht hat.

Am Anfang der Liaison stand, ganz unromantisch, eine offene Rechnung. 1998 konnte der finanziell darbende Klub der Werbeagentur IMS mit Mitbesitzer Lüthi geschuldete Beträge nicht mehr begleichen, weshalb Lüthi als Teil eines Deals beim SCB einstieg. Die Konsumgüterholding Valora rettete den Klub vor dem Konkurs; sie kaufte 70 Prozent der Aktien für eine Million Franken, ermöglichte dem SCB damit, den Schuldenberg von 10 Millionen Franken über eine Nachlassstundung abzutragen. Lüthi führte eine strikte Kostenkontrolle ein, er übernahm Werbe- und Restaurationsrechte im Stadion, gründete die Sportgastro AG, erkannte die Bedeutung der Fans.

Längst weist der Klub den höchsten Zuschauerschnitt in Europa aus. Wirtschaftlich floriert das Unternehmen mit einem Umsatz von 60 Millionen Franken, wobei rund 28 Millionen auf den Sportbereich entfallen und die Sportgastro AG mittlerweile achtzehn Restaurants unterhält. Seit 17 Jahren schreibt der SCB schwarze Zahlen. Natürlich kennt der Klub Wellenbewegungen im sportlichen Bereich, doch die Kontinuität beim Personal hält das Schiff auf Kurs.

Das Motto auf der Geschäftsstelle lautet Konstanz statt Fluktuation, was einen grossen Unterschied zu YB darstellt(e). Das Quartett in der Unternehmensleitung – Rolf Bachmann, Sven Rindlis­bacher, Richard Schwander und Lüthi – totalisiert über 65 SCB-Dienstjahre.

Die Kultur des Gewinnens

Die Insel des Instabilen im Meer von Kontinuität ist der Trainer, was auch oder vor allem mit Lüthi zu tun hat. Er gilt trotz aller Be­rechenbarkeit als unberechenbar, lässt sich von der Stärke des Moments leiten. Dreimal hat der CEO einen Coach nach Spielende entlassen. Einmal bot er die Mannschaft am frühen Morgen zum Tribünenwischen auf, ein anderes Mal zum mitternächtlichen Straftraining. Derlei Aktionen waren nicht förderlich im Bestreben, namhafte Spieler nach Bern zu lotsten. Titel gab es auch so ab und zu: 2004, 2010, 2013.

Es bedurfte des Verpassens der Playoffs 2014, damit bei den Verantwortlichen die Einsicht reifte, dass mit den Argumenten «grösste Stehrampe» und «grösste Fankulisse» zwar Sponsoren, aber nicht Spieler zu überzeugen sind. Seither wird mehr Geld für Transfers gesprochen. Akteure wie Eric Blum, Simon Moser, Thomas Rüfenacht, Simon Bodenmann und später Leonardo Genoni sorgten für ein neues Image, etablierten die Kultur des Gewinnens.

Der Kreislauf des Erfolgs wird angetrieben durch einen nimmermüden Finnen, der morgen 58 Jahre alt wird: Kari Jalonen. Er führte das Team im ersten Jahr souverän zum Titel, bedankte sich mit einem Tänzchen in der Garderobe und erhielt ein Shirt mit einem Bären, welches die Mannschaft eine Saison lang begleitet hatte. Jalonen versprach, das Shirt würde in der Trainergarderobe einen Ehrenplatz kriegen. Doch am ersten Arbeitstag nach dem Titel faltete er das Leibchen und versorgte es in einer Schublade. Die Symbolik: Neue Reize setzen statt in Erinnerungen schwelgen.

Die Ankündigung

Und nun, da sind sich Beobachter einig, spielt der SCB attraktiv wie selten zuvor. Nach zwei Titeln de suite führt er die Qualifikation mit 15 Punkten Vorsprung an und wird als Favorit in die Playoffs starten. Am SCB soll es also nicht scheitern, damit es 59 Jahre nach 1959 zur Wiederholung kommt. Ein SCB-Titel im Frühling – ob mit oder ohne YB-Nachzug – hätte übrigens nicht nur sportliche, sondern weitreichende politische Folgen. Vor einem Jahr verkündete Lüthi in einem Interview mit der Berner Zeitung, Zitat Anfang: «Ich kandidiere für den Nationalrat, sobald wird drei Jahre in Folge Meister geworden sind.» Zitat Ende.

Reto Kirchhofer

Hier gehts zum Interview mit Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried zum Thema Bern als Sportstadt. (Berner Zeitung)