Der Rekord als Antrieb

Vor über einem Jahr übernahm Hans-Peter Kilchenmann das Traineramt beim FC Konolfingen. Kilchenmann gilt als sehr ehrgeiziger und emsiger Cheftrainer. Für den Zollikofer ist es etwa eine Selbstverständlichkeit, neben den Spielen seiner Mannschaft am Wochenende zusätzlich zwei weitere Ligabegegnungen zu besuchen, «auch wenn ich dafür an einem Tag nach Basel und am nächsten in den Jura fahren muss. Ich will unsere Gegner genau kennen», erklärt er.

Sein Vorgänger Roland Neuhaus hatte die Konolfinger über sieben Jahre lang erfolgreich betreut, mit dem Verein den Aufstieg in die 2. Liga interregional gefeiert, danach die Klasse gehalten. «Eigentlich konnte ich nur verlieren», hält Kilchenmann fest.

Starker Saisonstart

Verloren hat der FC Konolfingen mit Kilchenmann keineswegs: Mit 38 Punkten wurde in der letzten Saison der Punkterekord eingestellt. In der Vorbereitung zur neuen Spielzeit kam bei Kilchenmann deshalb die Frage auf: Gibt man sich mit dem Erreichten zufrieden, oder setzt man sich neue Ziele? Die Devise der Konolfinger war eindeutig: Die letztjährige Punkteausbeute sollte übertroffen werden, auch wenn die Emmentaler zu den meistgenannten Abstiegskandidaten zählen.

Der formidable Saisonstart der Konolfinger kam nun aber doch ein wenig überraschend. Nach sechs Spielen grüsst der FCK (5 Siege, 1 Unentschieden) vom Leaderthron. Seine Mannschaft habe die Partien nicht mit Glück gewonnen, sondern durchwegs starke Leistungen gezeigt, meint Kilchenmann. «Wir konnten die Defensive verbessern, ohne unsere Offensivqualitäten zu verlieren», umschreibt er das Erfolgsrezept. Tatsächlich steht die Konolfinger Defensive wie ein Bollwerk: In den sechs Spielen liess diese nur gerade vier Gegentore zu – dies entspricht dem Ligabestwert.

Seltene Goalierochade

Neben der stabilen Abwehrkette ist die Torhüterposition in Kilchenmanns Ensemble überaus gut besetzt. Deshalb teilen sich der routinierte Ex-Captain Stephan Schüpbach und Jungtalent Andri Werren den Platz zwischen den Pfosten. «Wir rotieren alle drei Spiele», erklärt Kilchenmann die nicht alltägliche Wechselstrategie und fügt an: «Egal, wie viele Punkte wir in welcher Phase holen, es wird immer und immer wieder gewechselt.» Beim 1:0-Heimsieg am Samstag hütete Schüpbach das Gehäuse, nächste Woche wird Werren wieder zum Zug kommen.

Der FC Konolfingen befindet sich auf bestem Weg, den Punkterekord vom Vorjahr zu übertreffen. Schliesslich hat sich das Team von Hans-Peter Kilchenmann bereits 16 Zähler erkämpft. (Berner Zeitung)