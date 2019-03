Der Nächste, bitte!

Constantin funktioniert auf seine eigene Weise. Er bestimmt, was läuft, er hält es für legitim, sich in Bereiche einzumischen, für die er eigentlich Verantwortliche angestellt hat. Im Kontrast dazu steht Markus Lüthi in Thun, der das Präsidialamt als «dienende Funktion» versteht: «Wer im Fussball zu tun hat, steht in der Öffentlichkeit und ständig im Rampenlicht. Die Verlockung ist gross, das eigene Ego in den Vordergrund zu stellen. Und das darf nicht sein.»

Manchmal muss Lüthi auf die Zunge beissen, um sich einen Kommentar zu verkneifen, der hohe Wellen schlagen würde. Er sieht sich auch als Verantwortlicher, der einen Imagebeitrag für seinen Club leisten muss: «Selbstdarsteller kämen im Berner Oberland schlecht an.»

Constantin kümmert vieles nicht, was über ihn gesagt und geschrieben wird. Er macht Ausnahmen wie beim Chefredaktor der Lokalzeitung «Nouvelliste», mit dem er sich vor einem Jahr überworfen hat und dessen Redaktoren er seitdem keinen Zugang zum Verein mehr gewährt.

Ein Präsident muss einstecken können. «Wer Ja zu diesem Posten sagt, sagt auch Ja, dass er die unterschiedlichsten Meinungen der Leute akzeptiert», findet Lüthi. Das deckt sich mit dem, was Matthias Hüppi in seinem ersten Jahr in St. Gallen erlebt hat: «Es darf dir nichts zu viel sein. Sonst wird es schwierig.»

Hüppi, am Freitag 61 geworden, wäre gerne für eine Woche in die Skiferien verreist. Er sagte sie kurzfristig ab, weil er spürt, dass seine Anwesenheit nötig ist. Die St. Galler befinden sich in keiner guten Phase, dazu macht Stürmer Nassim Ben Khalifa Sorgen, der den Verein vor Gericht gezerrt hat, weil er sich gemobbt fühlt. «Da kann ich nicht weg!», sagt Hüppi.