Der Meister wird in Basel kalt geduscht

Cabral bringt den FC Basel bereits früh in Führung. (Video: SRF)

Das 1:0 in der 6. Minute gab dem FCB weiteren Schub. Und so traf Omar Alderete nur sieben Minuten nach dem Führungstreffer nach einem Eckball per Kopf. Mit diesem 2:0 war die Aufgabe für merkwürdig behäbige Berner noch schwieriger geworden.

Gerardo Seoane hatte sich für ein 4-4-2 mit Guillaume Hoarau und Jean-Pierre Nsame im Sturm entschieden. Doch diese geballte Wucht konnte YB im Angriff nie entscheidend ausspielen. Stattdessen wirkte das Berner Spiel statisch und berechenbar.

Zhegrova überragend

Und als die Berner nach der Pause zur Aufholjagd blasen wollten, beendete Zhegrova die Hoffnungen sogleich. Der Kosovare, der wegen Visa-Problemen nicht ans Spiel in der Europa League in Krasnodar hatte reisen können, machte sich zum Mann des Spiels. Er liess den bemitleidenswerte Martins an der Strafraumgrenze stehen – und traf aus 16 Metern zum 3:0.