Manchester City ist im letzten Spiel des Jahres zum Erfolg zurückgekehrt. Der Meister gewann in der 20. Runde der Premier League das Auswärtsspiel in Southampton 3:1. Der Rückstand auf Leader FC Liverpool beträgt sieben Punkte. In den Spielen vor und nach Weihnachten hatte Manchester City empfindliche Niederlagen erlitten. Erst das 2:3 im Heimspiel gegen Crystal Palace, dann das 1:2 auswärts gegen Leicester City. Insgesamt gingen drei der letzten vier Spiele in der Meisterschaft verloren. Der Rückstand auf Leader FC Liverpool wuchs so auf sieben Punkte an.