Die Frage 1: Was ist möglich

Köbi Kuhn spaziert durch den Flughafen Kloten und muss kurz stoppen. Die Frage hat ihn aus dem Tritt gebracht. Kann der FCZ weiterkommen? «Es wird sehr schwierig. Doch ein bisschen hoffen darf man», sagt der 75-Jährige. Sportchef Thomas Bickel will eine Reaktion sehen. Heliane Canepa wäre auch mit einem 0:2 und einer guten Leistung zufrieden. «Nein, nein, nein», ruft ihr Mann, ein positives Resultat soll es sein, mindestens also ein Unentschieden.

Bleibt der Trainer. Hätte er 1000 Franken, wie viel würde er auf ein Weiterkommen des FCZ setzen? Ludovic Magnin denkt nach – und fragt dann: «Habe ich eine Million und kann davon 1000 setzen?» Nein, es sind die letzten 1000 Franken, die ihm bleiben. «Dann kann ich nicht alles setzen.» Einen Teil brauche er noch für das Essen von Frau und Kindern. Heisst übersetzt: Magnin ist Realist.

Die Frage 2: Worum geht es?

Die Spieler wollen weiterkommen, gleichwohl sind auch sie Realisten und wissen um die Schwere der Aufgabe. Das Spiel ist darum eine Werbeplattform, für den Club, aber auch für sich selbst. So will auch Magnin der Fussballwelt das wahre Ich seines Fussballs zeigen: mutig, kreativ, organisiert. Doch er hat noch etwas anderes im Kopf. Das Uefa-Ranking. Holt der FCZ einen Punkt, behält die Fussball-Schweiz in der Saison 2020/21 fünf Europacup-Startplätze. «Ich habe den Schweizer Stolz in mir», sagt Magnin. Es rege ihn auf, fürchterlich sogar, wenn die Italiener, die Deutschen, die Franzosen von den «kleinen Schweizern» sprechen. Er will etwas dagegen tun. Und diesen Punkt holen. «Dann können die anderen Schweizer Clubs dem FCZ Danke sagen», sagt er. Das dann schon.

Im Fokus: Kololli, der Jubler

Benjamin Kololli gehört zu den wichtigsten Spielern des FCZ. Er tritt starke Standards, kann wunderbar dribbeln und vermag den Unterschied zu machen. Er weiss das. «Ich bin nicht mehr 20, ich will ein Vorbild für die Jüngeren sein», sagt er. Doch das Vorbild Kololli muss sich offenbar noch an die Aussenwirkung von Gesten und Handlungen gewöhnen. Als er im Hinspiel seinen 1:3-Anschlusstreffer mit einem Luftsprung und einer unübersehbaren Faustgeste abschloss (und die Szene auf Instagram teilte), dachte sich Sportchef Bickel: «Typisch. Passt zum ganzen Auftritt.» Im Sinn von: Eher nicht so mannschaftsdienlich. Die Szene wurde folglich am Tag darauf angesprochen.