Fassnacht und Ngamaleu: Die beiden YB-Tore gegen den FCZ. (Quelle: SRF)

Jeder der YB-Offensivakteure darf sich im Abschluss üben. Der 18-jährige Felix Mambimbi, bei Anbruch der Nachspielzeit unter grossem Applaus eingewechselt, kommt bei seinem Debüt innert dreier Minuten zu zwei Gelegenheiten. Am Ende verzeichnet das Heimteam 19 Schüsse, 12 mehr als der Gegner. Die Darbietung in der ersten Halbzeit sei pomadig gewesen, sagt YB-Trainer Gerardo Seoane. «Doch dann spielten wir dynamisch, aggressiv, zielgerichtet – so wie wir das in der Regel eben tun.» Seoane trägt seinen Teil zur Leistungssteigerung bei, indem er in der Pause auf ein 4-2-3-1-System umstellt und Fassnacht in die Mitte beordert.

Laut sei der Trainer in der Pause nicht geworden, sagt Fassnacht. «Wir wussten ja selbst, dass wir es besser können», meint Thorsten Schick. Zwar haben die Young Boys auch in der ersten Halbzeit gute Chancen, Nsame trifft nach Flanke von Loris Benito und grossartiger Parade Brechers den Pfosten, Ngamaleu verzieht gleich mehrmals. Aber bei den Gelb-Schwarzen schleichen sich auch Fehler ein, die man in dieser Qualität von ihnen nicht kennt.

Einmal laden Captain Steve von Bergen und sein Nebenmann Gregory Wüthrich Zürichs Spielmacher Antonio Marchesano zum Spaziergang durch die Abwehr ein, von Ballmoos rettet ebenso grossartig wie zuvor Brecher. «Wir mussten uns bei unserem Goalie bedanken», sagt Seoane, von Ballmoos habe sein Team im Spiel gehalten – was dann doch eine sanfte Übertreibung ist.