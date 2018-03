Der FC Thun steht vor den Spielen der Wahrheit

Die einen leisten sich den Luxus, ihren Rekordtransfer Federico Dimarco auf der Bank schmoren zu lassen. Die anderen könnten mit den 4 Millionen Franken, die der Italiener gekostet hat, vier Saisons sorgenfrei budgetieren. Die einen haben einen Präsidenten, der schon mal den Sportchef und Coach gibt und das Bonmot pflegt, dass der Totomat den Trainer entlasse – und nicht er selbst.

Der Präsident der anderen sagt bei Fragen nach sportlichen Belangen, er sei die falsche Auskunftsperson. Die einen wechselten vor einem Jahr den Trainer Wochen vor dem Cupfinal und auf Platz drei liegend, die anderen wollen auch nach vier Niederlagen in Folge und Tabellenrang neun keine Sekunde über ihren Trainer nachdenken.

Sion und Thun, eine sechzigminütige Zugfahrt entfernt, bewegen sich in zwei Welten. Doch vor dem Duell am Sonntag in Sitten sind sich die Walliser und Oberländer näher, als ihnen lieb sein kann, sie trennen am Tabellenende nur drei Punkte. Die Sorge, Ende Saison abzusteigen, verbindet.

Constantins Launen

Am Donnerstag sitzt Thuns Captain Dennis Hediger nach dem Training auf der Ersatzbank, die Hand ist mit einer Schiene fixiert und, wenn es kalt ist wie jetzt, kaum durchblutet. Der 31-jährige Mittelfeldspieler kann nicht nach den Gegnern greifen, sie in den Duellen nicht wegschubsen.

Für einen, der Fussball stets gearbeitet hat, ist das ein Handicap. Es sei nur ein Bruch, sagt er. Die Frage, ob er spielen kann, stellt sich nicht. «Ich muss», sagt er. Hediger, 2010 als Unbekannter vom FC Biel gekommen, ist seit Jahren der Leader der Oberländer, sein Aufstieg ist eng verbunden mit dem des Clubs.

In Sitten trägt Kevin Fickentscher die Captainbinde, er ist seit zehn Jahren vor allem Ersatzgoalie. Davor trug sie Pajtim Kasami, der in Ungnade gefallene und wieder begnadigte Nationalspieler. Davor der zurzeit verletzte Stammtorhüter Anton Mitrjuschkin.

Der 22-jährige Russe ist zwar Leistungsträger, er spricht aber weder Deutsch noch Französisch. Wobei: Ist das in einem Team mit dreizehn verschiedenen Nationalitäten überhaupt nötig?

Sion hat mit das beste U-21-Team des Landes, weil auch Constantin erkannte, dass es für einen Schweizer Club sinnvoll ist, den Nachwuchs zu fördern. In den letzten Jahren haben es ein paar Eigene in die Profiequipe ­geschafft.

Aber dann träumt CC wieder von der grossen Fussballwelt, liebäugelt mit der Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers Robinho, lässt Kasami kurz vor Transferschluss mit dem Privatjet einfliegen. Constantin handelt ohne erkennbares Konzept, nach Lust und Laune.

Thun setzt auf Swissness, die wenigen Ausländer sind in der Schweiz aufgewachsen, in Interlaken und Bern. Viele der Spieler wären ohne den Club nicht in der Super League, etliche kommen aus tieferen Ligen und hätten Schwierigkeiten bei einem Abstieg, erneut einen Club in der höchsten Liga zu finden. Bei Sion könnten die meisten Spieler im Falle einer Relegation einfach weiterziehen.

Das Team ist zusammengekauft worden, um mit Basel und YB zu konkurrieren und um die Schmach des ersten verlorenen Cupfinals in der Vereinshistorie auszumerzen. Die Spieler sind in Sitten, weil Constantin das vormalige Team «auslöschen» wollte, wie er sagte. Jetzt droht ihnen die viel grössere Niederlage: der Abstieg.

Thuns Freundschaften

Dass es so weit kam, glauben viele, liege an der Entlassung des letztjährigen Trainers Peter Zeidler. Hans-Peter Berchtold, Sportchef beim «Walliser Boten», sagt, dies sei Constantins grösster Fehler im letzten Jahrzehnt gewesen.

Unter Zeidler spielte Sion einen offensiven Pressingfussball, der Deutsche wurde von Ober- wie Unterwallisern geschätzt, er spricht fliessend Französisch, zeigte sich auf lokalen Fussballplätzen und bei den Eishockeyanern Martignys. Manche glauben, Zeidler sei zu beliebt geworden für Constantin, den Walliser Sonnenkönig.

In Thun schafften sie es, abrupte Abgänge wie jene von Ciriaco Sforza und Jeff Saibene ohne Nebengeräusche zu vollziehen. Der jetzige Trainer Marc Schneider ist vom Assistenten zum Chef aufgestiegen, man kennt und schätzt sich schon lange. Aber Freundschaften können auch dazu verleiten, unangenehme Entscheidungen hinauszuzögern.

In Sitten versucht sich mit dem Berner Maurizio Jacobacci, dem vormaligen U-21-Coach, der dritte Trainer in dieser Saison. Er hat das Team stabilisiert, in den letzten vier Partien holten die Walliser vier Punkte, verloren bei Lugano und YB knapp. Optimismus macht sich breit.

Die Stimmung heute Abend bei der ausverkauften FC-Sion-Gala wird auch dank des leichten Aufschwungs ausgelassen sein. Das Thema ist Las Vegas, das Motto in Anlehnung an den Filmhit «The Hangover»: «Valais Bad Trip». Wenn das bloss kein schlechtes Omen ist: Am Sonntag droht der grosse Kater. Bei einer Niederlage wäre Thun sechs Punkte entrückt.

In Thun, sagen sie, hätten sie im Falle eines Abstiegs keinen Plan B, das Ende des Clubs wäre eine Möglichkeit. Constantin hat schon vorgerechnet, was die Relegation für Sion bedeuten würde. Er müsste das Budget von 25 auf 4 Millionen herunterkürzen, bis zu dreissig Personen entlassen. Dem «Blick» sagte er: «Ich will, dass die Typen merken, dass Familienschicksale an ihren Leistungen hängen.» Mit «Typen» meinte er seine Spieler.

In Thun sprechen sie derweil von der FC-Thun-Familie und meinen damit auch die Spieler. (Thuner Tagblatt)