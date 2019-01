Januar ist Reisezeit. Zumindest für neun der zehn Super-League-Clubs, die sich in den nächsten Wochen entweder in der Türkei oder in Spanien auf die Rückrunde vorbereiten werden. Der FC Thun bleibt wie bereits in den beiden letzten Jahren zu Hause. «Das hat sich bewährt», sagt Trainer Marc Schneider und lobt die guten Bedingungen, die sie in der Stockhorn-Arena dank des Kunstrasens auch bei winterlichen Temperaturen vorfänden.