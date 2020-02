Der FC Thun ist Erster im Tabellenkeller

Der Linksverteidiger ist nach Sperre zurück. Als das Spiel zu Ende ist, kann Munsy davon reden, dass seine Arbeitsmoral trotz Reservistenrolle nie gelitten habe. Und Kablan sagt: «Wir dürfen sehr zufrieden sein.»

Wie zu Munsys besten Zeiten

Kablan und Munsy gehören in einem siegreichen Team zu den Gewinnern. Der Linksverteidiger, weil er zeigen kann, wie unverzichtbar er geworden ist. Seine Aggressivität sowie sein Zug nach vorn wurden in Genf schmerzlich vermisst, zudem ist er es, dem nach einem Eckball das 1:0 gelingt (17. Minute). Es ist schon das 4. Saisontor des Verteidigers, er ist damit bester Thuner Schütze.

Und Munsy vermag erst die fehlende Spielpraxis nicht zu verbergen, doch in der zweiten Halbzeit erinnert er an jenen Stürmer, der im Oberland von 2015 bis 2016 zum Publikumsliebling avancierte. Munsy powert, macht fehlende Finesse mit Einsatz wett. Und erzielt das 3:1 (58.), nachdem ihm kurz davor schon ein Tor zu Recht wegen Offside aberkannt wurde.

Schneiders Schachzüge gehen auf: Im Mittelfeld überzeugen Zugang Hasler und Stillhart auf den Halbpositionen, Miguel Castroman geniesst als Zehner Freiheiten und weiss diese bestmöglich zu nutzen. Er tritt auch vor dem 2:0 den Corner, den Stillhart mit einem Kopfball abschliesst (21.) – das Tor ist fast eine Kopie des 1:0.

Zu Xamax aufgeschlossen

Und so gewinnen die Thuner eine Partie, die nach dem Sieg beim Rückrundenauftakt gegen Sion und der Niederlage in Genf als Wegweiser betrachtet wurde. «Wir erachteten diese Partie als enorm wichtig», sagt Castroman. Die Thuner haben am Tabellenende mit 15 Punkten zu Xamax aufgeschlossen, das gegen Luzern auch das zweite Heimspiel 2020 verlor.

Die Oberländer haben somit in der Rückrunde schon fünf Punkte mehr geholt als Xamax, Sion und Lugano, die vor ihnen auf den Rängen 7 bis 9 liegen. Diese vier Teams dürften den Abstiegs- sowie Barrageplatz unter sich ausmachen. Es ist so für die Thuner ein vielversprechender Start in die selbst ernannte Mission Ligaerhalt. Das Lächeln ihres Trainer Marc Schneider, es ist berechtigt.