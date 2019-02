«Aber ‹hätte› und ‹wäre› bringt uns nicht weiter.» Der 38-Jährige spricht dabei nicht nur von den verpassten Möglichkeiten in der Offensive, sondern auch von der mangelhaften Zuordnung in der Defensive, welche die Thuner gegen die aufsässigen Zürcher regelmässig offenbarten. Fünf Minuten nach Sorgics Fehlschuss nutzte Arlind Ajeti eine solche Unordnung in der Thuner Hintermannschaft zum Ausgleich.

Finks Loblied

GC-Trainer Thorsten Fink hatte in dieser Woche explizit Zweikampfverhalten trainieren lassen. Im Abstiegskampf müsse man nicht schön spielen, sondern Punkte holen, meinte der Deutsche. Und da seine Spieler diese Devise in der zweiten Halbzeit noch mehr beherzigten, verloren die Thuner nicht nur vermehrt den Zugriff, sondern die Partie büsste auch einen Grossteil des Tempos ein.

«In der zweiten Halbzeit haben wir zu wenig gemacht», konstatierte Schneider, der als sachlicher, selbstkritischer Analytiker einen Gegenentwurf zum impulsiven Fink darstellt.

Das beweist er auch, als er, nachdem er vor dem 1:0 ein ungeahndetes Foul moniert hat, zum Loblied auf die Oberländer ansetzt: «Thun ist in diesem Jahr hervorragend, spielt sehr gut zusammen, hat ein gutes System, Leidenschaft.»

Fink hält kurz inne. «Aber wir wollen jetzt nicht zu viel loben, denn ich glaube schon, dass meine Mannschaft den Punkt verdient hat.» Bereits am Donnerstag hat der FCT die Möglichkeit, die vom 51-Jährigen gepriesenen Qualitäten im Cupviertelfinal gegen Lugano auf den Platz zu bringen – wohl ohne Tosetti, der sich in der Schlussphase am Unterschenkel verletzte.