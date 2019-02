Der Tagesplan am Mittwoch sah so aus: Abfahrt um 12.45 Uhr in Thun, Essen um 16.30 Uhr in Giubiasco, Spiel in Lugano um 20 Uhr, 3:1-Sieg, danach Heimfahrt. Kein Tageshotel, schon gar keine Anreise am Vorabend, «alles ganz normal». Sagt Marc Schneider. Wer sich mit ihm unterhält, spürt, wie wichtig ihm genau das ist: normal sein, normal bleiben. Er sei so erzogen worden: «Nicht künstlich mehr sein wollen, als man tatsächlich ist.»