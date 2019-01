Es sind mehrere Szenen, die Real Madrids aktuelle Situation perfekt widerspiegeln. Da wäre zum Beispiel die eine, mitten in der zweiten Halbzeit in der Partie gegen Real Sociedad. Verzweifelt rennen die Königlichen an, sie liegen 0:1 zurück. Zu Hause. Der junge Brasilianer Vinicius Jr. taucht alleine vor Goalie Geronimo Rulli auf, spitzelt den Ball weiter – und fällt. Doch zum Entsetzen aller in Weiss bleibt die Pfeife von Schiedsrichter José Luis Munuera Montero stumm. Und Real verlor die Partie 0:2.