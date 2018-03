Dem FC Lerchenfeld fehlte die Kreativität

Fussball

Die Nachwuchsequipe des FC Thun isst in der 1. Liga (Gruppe 1) nach wie vor ziemlich hartes Brot. Das Gastspiel der jungen Berner Oberländer bei der U-21-Mannschaft des Teams Vaud endete mit einem torlosen Unentschieden.



Somit musste sich die Equipe von Trainer Fritz Binggeli in der Tabelle von Portalban-Gletterens, das sein Heimspiel gegen Freiburg souverän 5:1 gewinnen konnte, überholen lassen. Der Nachwuchs der Thuner findet sich ­somit auf einem Abstiegsplatz wieder und wartet nach dem 1:1-Remis gegen Düdingen zum Auftakt der Rückrunde von letzter Woche weiterhin auf den ­ersten Vollerfolg im Jahr 2018.



Im Spiel gegen Team Vaud handelte sich Einwechselspieler Janis Ueltschi in der Nachspielzeit zudem noch einen Platzverweis ein und wird seinem Team in den nächsten wichtigen Spielen nicht zur Verfügung stehen. Dabei hat es der Spielplan in sich. Nächsten Samstag empfangen die Thuner das Spitzenteam aus Etoile Carouge, eine Woche später steht auswärts das Derby gegen YB II an. Schwierige Spiele, in denen Thun dringend punkten sollte.