Die Entscheidung: Debütant Itten schiesst die Schweiz zum Sieg. (Quelle: SRF)

Aber die Geduld der 16 400 Zuschauer im ausverkauften Heimstadion des FCSG wurde arg strapaziert, bis es endlich etwas zu feiern gab. Denn bis zur verdienten Führung spielte sich die Mannschaft von Nati-Trainer Vladimir Petkovic zahlreiche Möglichkeiten heraus, war aber auf den letzten Metern zu wenig konsequent.

Im Videostudium hat die Schweiz erkannt, dass Georgiens Goalie Loria so gut wie jeden Ball abprallen lässt. Die Schweizer nutzten von Beginn an die Gelegenheit und schossen aus allen Lagen. Loria kam gar nicht dazu, bei den frischen Temperaturen in der Ostschweiz abzukühlen. Zakaria (9.), Rodriguez (9.) und Xhaka (24.) versuchten es aus der zweiten Reihe und scheiterten knapp. Vargas (7., 38.), Elvedi (40.) und vor allem Akanji (45. +2) vergaben per Kopf oder sahen wie Elvedi ihren Versuch von einem Gegner (Kiteshvili) auf der Linie gerettet. Dem Treffer am nächsten kamen in der ersten Halbzeit aber die Georgier. Giorgi Kvilitaia (20.) spitzelte im Sitzen an den Pfosten.

Ein Gedulspiel wie im Hinspiel

Einen ersten Rückschlag musste die Nationalmannschaft schon vor dem Spiel verdauen. Haris Seferovic, der zweitbeste Torschütze mit 18 Toren hinter Shaqiri (22) musste passen. Er verspürte beim Einlaufen ein leichtes Ziehen im linken Unterschenkel. Nach ersten Informationen war der Verzicht auf einen Einsatz eine Vorsichtsmassnahme. Für ihn spielte Vargas, der seine Sache hervorragend machte. Er war ein steter Unruheherd, flink auf den Beinen und frech in seinen Aktionen.

Georgien ist keine Fussballgrossmacht, belegt derzeit nur Rank 90 im Fifa-Ranking, also 77 Ränge hinter der Schweiz (13.) Aber die Mannschaft von Trainer Vladimir Weiss ist unberechenbar, ungemütlich zu bespielen. Das mussten die Schweizer früh erkennen. Weil trotz vieler Chancen das Tor lange nicht fiel, wurde es das erwartete Geduldsspiel. Ähnlich wie beim 2:0-Sieg im Hinspiel in Tiflis. Das 1:0 durch Steven Zuber fiel im letzten März in der 57. Minute. Zakaria machte den Sack erst in der 80. zu. Im Rückspiel brauchte es 77. Minuten und Cedric Itten. Im Club steht er bisher in 13 Pflichtspielen bei sechs Saisontoren. Jetzt kann er er sich auch ein erstes Länderspieltor gutschreiben lassen.