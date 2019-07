Debakel für den FCZ zum Saisonauftakt

Den Saisonstart hat sich Ludovic Magnin anders vorgestellt. Statt Punkte und Selbstvertrauen holt sich seine Mannschaft gegen Lugano eine Packung. Der FCZ verliert 0:4.

Der FCZ startet gut in die Partie, versucht sich am gepflegten Spielaufbau, das gelingt gar nicht mal so schlecht. Es sind ansehnliche erste 15 Fussballminuten voller Doppelpässe und Kombinationen. Doch Kololli, Ceesay und Sohm vergeben die erspielten Möglichkeiten.