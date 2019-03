Das sagt Granit Xhaka zu seiner Auswechslung

Petkovic erklärte jedoch bei der Medienkonferenz gleich nach dem Match, dass Xhaka unter Adduktorenproblemen litt. Dies bestätigte der 26-Jährige am Mittwochabend. «Ich konnte unmöglich weiterspielen», lässt er sich auf der Webseite des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) zitieren. Er habe sogar schon in der Pause über eine Auswechslung gesprochen: «Aber da schon Rici (Ricardo Rodriguez, d. Red.) mit Rückenproblemen draussen bleiben musste, wollte ich dem Team helfen, so lange es nur ging.»

Nach seinem Treffer habe er dann das Zeichen in Richtung Trainerbank geschickt, dass er bald raus müsse: «Der Coach schickte danach immer wieder Spieler zu mir, die sich erkundigten, wie lange es noch gehe.» Der Dialog sei stets da gewesen: «Bis ich eben signalisieren musste: Jetzt geht es nicht mehr.»