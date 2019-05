Das grosse Goodbye des Eden Hazard

Hazard ist dieser Fussballer, bei dem die physische so gar nicht der spielerischen Grösse entspricht. Er ist nur 1,73 m, was zwar noch drei Zentimeter mehr sind als bei Messi, aber auf dem Platz ist er ein Riese. «Ein Spieler für Augenblicke», wie es Arsenals Trainer Unai Emery sagt, «die entscheidenden Augenblicke.»

Emerys Mannschaft erlebt das an diesem Abend in Baku, es ist ein trostloser Abend an einem Ort, wo nur ein paar wenige tausend Fans aus London hingereist sind, weil es für sie zu teuer und zu kompliziert gewesen ist. Nur 51 000 Zuschauer kommen in ein Stadion, wo 20 000 mehr Platz haben. Die Uefa muss sich schon jetzt vor der nächsten EM-Endrunde fürchten, da finden hier gleich vier Spiele statt, inklusive eines Viertelfinals.

Das Niveau des Spiels passt eine Halbzeit lang zum Rahmen. Es passiert gar nichts, abgesehen von einem Weitschuss von Granit Xhaka und einer Parade von Petr Cech beim letzten Auftritt in seiner grossen Karriere. «Spielt mit mehr Mut», sagt Chelseas Coach Maurizio Sarri seinen Spielern in der Pause, «selbst wenn ihr so riskiert, den Match zu verlieren.»

Der Europa-League-Final in Bildern