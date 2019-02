All das sind Referenzen, die so auch im einen oder anderen Notizblock eines Scouts stehen könnten. Doch ungeachtet des Lobs ihres ehemaligen Trainers und der Medien – das Thuner Offensivtrio hat das Mantra der Bescheidenheit verinnerlicht und fokussiert sich auf seine Aufgaben beim FCT. Sorgic erinnert an die vielen Verletzungen, die seine Karriere immer wieder bremsten und einem früheren Durchbruch im Weg standen. «Ich bin gefühlt ja erst seit drei Jahren Profi. Ich geniesse jedes Spiel, das ich machen kann.»

Aus diesem Grund habe er nie das Bedürfnis gehabt, möglichst schnell wieder den Verein zu wechseln. Spielmann sagt mit einem verschmitzten Lächeln, dass ihm schon noch einige junge Spieler einfallen würden, die schnell und abschlussstark seien. «Ich glaube nicht, dass ich so unique bin.» Und Tosetti war von seinem Vater auf den Zeitungsartikel mit der statistischen Auswertung aufmerksam gemacht worden. Er sagt: «Ich bin kein Fan von Statistiken.» Natürlich mache es stolz, so etwas zu lesen, aber «die Quote ist ja nicht so gut, sonst hätte ich schon viel mehr Tore vorbereitet».

«Wir müssen uns mit der Realität ­beschäftigen,dann wird der Traum vielleicht Wirklichkeit.»Matteo Tosetti

Das Trio harmoniert nicht nur auf dem Platz gut, sondern auch im Tiefstapeln, was die eigene Leistung und die Erwartungshaltung des Teams angeht.

Traum und Wirklichkeit

Auch wenn die Oberländer im Hinblick auf Tabellenlage und Form – nur Meister YB ist in der Super League so ­gefestigt und eingespielt wie der FCT – längst einen Platz im Europacup als Saisonziel ausrufen könnten, halten sie beharrlich am Minimalziel Ligaerhalt fest. Klar sei es ein Traum, mal in der Europa League oder der Champions League gegen seine Idole zu ­spielen, sagt Tosetti, «aber wir müssen uns mit der Realität beschäftigen, und dann wird der Traum vielleicht Wirklichkeit.»