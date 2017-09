Das Derby als riesige Belohnung

Der FC Münsingen entwickelt sich langsam, aber sicher zum Cupschreck. Wie 2014 gegen Wil (3:2) haben die Aaretaler erneut einen Vertreter aus der Challenge League bezwungen. Leader Schaffhausen, gegenwärtig also die Nummer 11 im Land, unterlag 0:1. Münsingen verdiente sich den Sieg mit einer hervorragenden Mannschaftsleistung.

Zu behaupten, Kurt Feuz hätte an der Seitenlinie nach dem Coup Freudentänze aufgeführt, wäre übertrieben. Aber der Stolz war dem Kulttrainer, welcher den Verein seit nunmehr 32 Jahren trainiert, anzusehen. «Kämpferisch kann man nicht besser agieren», lobte der Coach, der in einem Monat das offizielle Pensionsalter erreicht. Er hatte seinen Spielern gesagt: «Wenn Schaffhausen normal spielt und wir die perfekte Leistung zeigen, dann liegt eine Überraschung drin.»

Münsingen ohne Dusel

Für den Coup mussten die Aussenseiter nicht einmal besonders stark das Glück beanspruchen. «Wir haben nicht viel zugelassen», meinte Feuz. Hinten dirigierte der erfahrene Lukas Schenkel die Abwehr ruhig und souverän. Der 33-jährige Innenverteidiger hatte für Thun und St. Gallen in der höchsten Spielklasse und für die Berner Oberländer sogar in der Europa League gespielt. In der 32. Minute bewies Schenkel, dass er immer noch zu Höchstleistungen fähig ist. In extremis wehrte er für den geschlagenen Goalie Patrick Karrer einen Versuch von Tunahan Cicek ab.

Statt 1:0 für den Favoriten hiess es nur zwei Minuten später 1:0 für den «Underdog». Nach einem Eckball traf Antonius Dreier. «Toni ist ein Knipser», hielt Schenkel nach der Partie lachend fest. Der 22-jährige Dreier agierte an Schenkels Seite als Innenverteidiger, aber er hat in der 1. Liga in sechs Partien bereits vier Treffer erzielt. «Ich hatte ihn zuletzt im Sturm einsetzen müssen, weil Patric Gasser verletzt war», erklärte Trainer Feuz mit einem schelmischen Lächeln.

Am Samstag war Captain Gasser wieder dabei, also spielte Dreier in der Abwehr, was ihn nicht am Toreschiessen hinderte. «Entscheidend war unser starkes Kollektiv, meinte der Torschütze. Mehr war ihm nicht zu entlocken. Erst als ihn Routinier Schenkel aufforderte, Rede und Antwort zu stehen, gab der Matchwinner ein paar Gefühlsregungen preis: «Das ist ein super Erlebnis. Die letzte Viertelstunde der Partie kam mir so lange wie die letzten zehn Jahre zusammen vor.»

Wobei, so schlimm war die Schlussphase gar nicht gewesen. Der FC Schaffhausen versuchte zwar Druck zu erzeugen – mit Betonung auf versuchte. Und als kurz vor Abpfiff Gästetorhüter Predag Pribanovic nach vorne eilte und nach dem letzten Eckball tatsächlich aus guter Position zum Kopfball kam, tauchte Münsingens Keeper Karrer in die Ecke und hielt den Ball und damit den Sieg fest.

«Es gibt nichts Schöneres»

Nach sieben Runden führt Schaffhausen die Challenge League an. Erfolgscoach Murat Yakin aber ist zu GC weitergezogen; die zwei ersten Pflichtspiele unter Nachfolger Boris Smiljanic gingen verloren. «Wir hatten Chancen für vier, fünf Tore, aber die Effizienz war ungenügend», sagte Smiljanic. «Und weil wir defensiv den einen Fehler gemacht haben, haben wir verloren.» Yakins Abgang scheint die Equipe verunsichert zu haben. «Der Trainerwechsel kam für uns genau zum richtigen Zeitpunkt», sagte Schenkel und fügte an: «Der Achtelfinaleinzug ist für Münsingen wie auch für mich ein Highlight.»

Und als ob der Coup gegen Schaffhausen und das Erreichen der nächsten Runde nicht schon genügend Glückshormone freigesetzt hätte, bescherte die Auslosung dem FCM auch noch den absoluten Traumgegner YB. «Das ist ein grossartiger Lohn für alle, die in diesem Verein mit so viel Herzblut dabei sind. Schlichtweg sensationell», sagte Präsident Andreas Zwahlen.

Und Stürmer Luca Lavorato erklärte euphorisch: «Es gibt nichts Schöneres, als gegen die Young Boys spielen zu dürfen. Das ist ein riesiges Geschenk für den FCM.» Der Cupschreck Münsingen hats wieder getan. Jetzt darf er sich auf das aufregendste Spiel der Vereinshistorie freuen. (Berner Zeitung)