Darum stellte Zidane seinen Sohn ins Real-Tor

Es kam der Match gegen den Tabellenletzten – und mit ihm die Überraschung. Zidane beorderte seinen Sohn Luca in die Startformation. Der 20-Jährige hatte am 19. Mai 2018 in Villarreal in der ersten Mannschaft debütiert, ebenfalls unter seinem Vater. Nun durfte er zum zweiten Mal mit den Stars auflaufen. Der Abend endete für den jungen Goalie und seine Kollegen beinahe mit einer Blamage, stand es doch bis kurz vor Schluss 2:2, ehe Karim Benzema in der 89. Minute zum Sieg traf.

Luca Zidane liess sich nichts zuschulden kommen, bei den Gegentoren war er machtlos. Nach seinem ersten Auftritt im Bernabéu sprach er von einem «Traum», der in Erfüllung gegangen sei. «Ich bin sehr froh über alles, was gerade passiert. Ich komme aus der eigenen Jugend, die Arbeit über all die Jahre hat sich ausbezahlt.»

Wer ist Zidanes Nummer 1?

Der Vater fand, Luca habe seine Sache «gut gemacht». Bleibt die Frage, warum er ihm den Vorzug gegenüber Navas gab. Die simple Erklärung: «Er ist der dritte Goalie, und Thibaut ging es nicht gut. Keylor wollte ich nach den Länderspielen eine Pause gönnen.» Zidane schob nach: «Er hat nicht gespielt, weil er mein Sohn ist, sondern weil er ziemlich reif ist und die nötige Qualität hat.»

Als Misstrauensvotum gegenüber Navas ist Zidanes Entscheid ohnehin nicht zu werten. Der Franzose hat das Rennen um die Nummer 1 neu lanciert, als er Mitte März in seiner ersten Partie nach der Rückkehr zu Real gegen Celta Vigo (2:0) auf Navas setzte, obwohl Courtois fit war. «Courtois wird auch spielen. Ich werde mit beiden arbeiten, dann werden wir sehen», sagte Zidane.