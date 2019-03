Darum spielt das Nationalteam schon um 15 Uhr

Die Uefa vermarktet nicht nur die Qualifikationsspiele zentral. Sie bestimmt auch über die Ansetzung der Spiele. Das war früher anders. «Da haben sich die Teilnehmer nach der Auslosung getroffen und über die Terminierung der Spiele diskutiert. Dabei kam es schon mal vor, dass sich die Diskussionen über einen ganzen Tag erstreckten», schildert von Ah.

Diese Diskussionen gibt es nun nicht mehr. Die Uefa hat entschieden. Für die Fans bedeutet das eben vielleicht eher Kaffeemaschine statt Kühlschrank – wenn nicht schon der Biergarten zur Premiere lädt, es könnte am Samstag schön warm werden. Für die Mannschaft hat die frühe Anspielzeit den angenehmen Nebeneffekt, dass sie noch am Samstagabend zurück in die Schweiz fliegen kann und zwei reisefreie Tage hat, bevor sie am Dienstag in Basel Dänemark empfängt. Die Landung ist in der Nacht auf Sonntag eine halbe Stunde nach Mitternacht geplant, damit ist auch für den Flughafen Basel-Mulhouse geltende Landeregime bis auf die letzte Minute ausgereizt.