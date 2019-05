Darum mussten die GC-Spieler ihre Trikots abgeben

Nach dem Spielabbruch in Sion im März zeigte der neue Präsident Stephan Rietiker grosses Interesse an einem aktiven Dialog mit den GC-Fans. Das ist auch jetzt noch so. Allerdings findet GC: «Chaoten und Randalierer sind keine Fans.» GC fordert in der Mitteilung auch Justiz, Polizei, den Schweizerischen Fussball-Verband sowie die Liga auf, «ernsthaft über die Bücher zu gehen.» Mit Bussen und Sanktionen gegen die Clubs sei es nicht getan. «Man kann die Fussballclubs – und es betrifft dabei nicht nur den Grasshopper Club Zürich in der Schweiz – in dieser Situation nicht alleine lassen.»