Es ist zwar nur eine Frage. Aber sie klingt wie eine Liebeserklärung. «Fabian Schär – Newcastles Spieler der bisherigen Saison? Die Zahlen, die Beweise», titelt «The Mag».

Okay, das grösste Online-Fanzine von Newcastle United schreibt natürlich nicht Schär. Sondern Schar. Mit den Ä-Pünktchen haben sie es nicht so in Grossbritannien. Aber es ist schon bemerkenswert, wie sich der Schweizer in die nordenglischen Herzen gespielt hat. Nach einer Saison zum Vergessen in Hoffenheim und dem Abstieg mit La Coruña scheint Schär als 27-Jähriger endlich wieder den Tritt im Clubfussball zu finden.