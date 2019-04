«Dann bleiben noch ein paar Chancen»

Thomas Häberli klatscht kräftig in die Hände, treibt an, immer wieder tut er das. Er sieht in der ersten Halbzeit einen FC Luzern, der ihm gefällt. Hinterher wird der Trainer sagen: «Wir haben uns für den grossen Aufwand ­leider nicht belohnt.» 0:0 steht es zur Pause, nur 0:0 aus Häberlis Sicht.