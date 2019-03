Dank jugendlicher Routine zum Erfolg

«Neues ist immer nett»

Am Ende stand ein ausgeruhtes 4:0. «L’ Équipe» titelt: «La fête continue.» Die Party geht weiter. Vor einigen Tagen hatte man Moldawien 4:1 geschlagen, die Nr. 170 des Weltfussballs. «Groupe H» ist nun mal keine Hammergruppe, Andorra, Albanien und die Türkei stehen noch auf der Liste. Und so fragte man sich in Frankreich, warum DD nicht ein bisschen experimentieren mochte, eine Nuance Neues wagen, eine sanfte Renovation. War zwar noch nie sein Ding, aber diesmal, mit diesen Gegnern, wäre doch etwas möglich gewesen. Fanden die französischen Medien.

Er hätte zum Beispiel Clément Lenglet und Aymeric Laporte befördern können, respektive Stammverteidiger beim FC Barcelona und bei Manchester City. Sie wären ziemlich valable Alternativen zu Samuel Umtiti von Barça und Raphaël Varane von Real Madrid, dazu zweifellos in besserer Form. Doch Deschamps ist ein Wohlfühltrainer, einer, dem die soziale Kompatibilität unter den Spielern wichtiger ist als deren jeweiliger Formstand. Und wenn die in ihren Klubs nicht spielen? Tant pis, sei’s drum. «Ich verstehe euch ja,» sagte Deschamps unlängst zu den Journalisten, «Neues ist immer nett.»

Solange er Erfolg hat, ist die legendäre, schrullige Sturheit des Basken nur ein weit entferntes Nebengeräusch. Umtiti zum Beispiel fiel im Klub wegen einer Verletzung lange aus, Lenglet machte ihn beinahe vergessen. Doch gegen Island stand wieder Umtiti in der Startelf und traf dann auch noch mit dem Kopf zum 1:0. Auch Olivier Giroud, der Mittelstürmer, spielt nur noch selten in seinem Verein, dem FC Chelsea. In der Premier League bringt er es in dieser Saison auf nur sechs Volleinsätze. Bei der WM in Russland gelang ihm das recht unglaubliche Kunststück, in 546 Spielminuten nicht ein einziges Mal aufs Tor zu schiessen. Als Neuner.

Die personifizierte Zukunftsversicherung

Und was macht Deschamps? Behält ihn im Team, weil er dessen Rackerqualitäten schätzt, dieses konstante Pressing gegen die gegnerischen Abwehrreihen, die Turmfunktion auch fürs hohe Anspiel. Giroud, der Vielbelächelte, schafft Räume, wo es sonst keine gäbe. Und gegen Island erzielte er das 2:0, mit der Innenseite des Oberschenkels, irgendwie halt, wie sich das für einen richtigen Stürmer gehört. Auf der Allzeitrangliste französischer Topscorer steht Giroud nun an dritter Stelle, mit 35 Treffern. Nur Thierry Henry (51) und Michel Platini (41) trafen in ihrer Karriere öfter als «Olive», wie sie ihn nennen. Hinter Giroud rangieren mittlerweile David Trézeguet, Zinédine Zidane, Jean-Pierre Papin und Juste Fontaine – das vereinte Gotha des französischen Fussballs.