DJ stellt Weltfussballerin sexistische Frage

Mit einer als sexistisch kritisierten Tanzaufforderung hat der französische DJ Martin Solveig bei der Verleihung des «Goldenen Balls» an die norwegische Fussballerin Ada Hegerberg für Wirbel gesorgt. Der 42-Jährige fragte die Sportlerin am Montagabend bei der «Ballon d'Or»-Zeremonie in Lyon, ob sie «twerken» könne – der Twerk ist ein lasziver Tanzstil, bei dem Frauen das Gesäss kreisen und schütteln. Die 23-jährige Hegerberg verneinte sichtlich betreten.