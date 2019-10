Crnogorcevic hält die Schweizerinnen auf EM-Kurs

«Ungefähr 500 SMS» hatte Ana Maria Crnogorcevic nach Eigenaussage an Team-Managerin Sonja Testaguzza geschickt, damit endlich ein Länderspiel in Thun ausgetragen wird, ihrer Heimat. Und dann sind in der EM-Qualifikation gegen Kroatien 9 Minuten absolviert, und die Stürmerin mit kroatischen Wurzeln hat den Heimauftritt schon mit einem Tor gekrönt. Es ist ihr 56. im 116. Länderspiel – Bestwert im Schweizer Frauenfussball.