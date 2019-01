Ein Kopfballtor von Cristiano Ronaldo nach gut einer Stunde entschied den italienischen Supercup zwischen Juventus und Milan zugunsten der Turiner.

Der in Jidda in Saudiarabien ausgetragene Match zwischen dem Meister und dem Cupsieger musste einen Rekordsieger dieses Wettbewerbs hervorbringen, denn Juventus und Milan hatten den Supercup je sieben Mal gewonnen. Den alleinigen Rekord mit acht Siegen hält jetzt also Juve. Die Turiner hatten in der vergangenen Saison das Double geholt, sodass Milan als Verlierer des Cupfinals nachrückte.